Produits ultra-transformés : la mairie de San Francisco saisit la justice

San Francisco engage l’industrie agroalimentaire dans un nouveau débat — non plus seulement sur la santé, mais sur la responsabilité sociale et collective. En attaquant en justice plusieurs géants de l’alimentation, la Ville entend obliger les entreprises à rendre des comptes pour leurs choix de production et de commercialisation.

Une action judiciaire centrée sur la responsabilité sociale des géants de l’agroalimentaire

Le 2 décembre 2025, la municipalité de San Francisco a déposé une plainte contre dix des plus grandes entreprises agroalimentaires mondiales. Parmi elles figurent Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé USA, Kraft Heinz Company, Mondelez International, General Mills, Kellogg Company, Mars Incorporated, Post Holdings et ConAgra Brands. L’accusation : avoir produit et commercialisé des aliments ultra-transformés présentés comme innocents — voire attractifs — alors qu’ils contribueraient à une crise de santé publique. Au-delà de la dimension santé, c’est un volet RSE — éthique, transparence, responsabilité sociétale — que cette procédure met en lumière.

La plainte déposée par la Ville ne se borne pas à dénoncer des effets sanitaires : elle remet en cause les choix industriels et marketing de ces groupes. « Ils ont pris des aliments, les ont rendus méconnaissables et dangereux pour le corps humain », dénonce le procureur par communiqué.

Ainsi, San Francisco réclame non seulement des compensations financières, mais aussi l’interdiction de pratiques marketing jugées trompeuses et l’obligation pour les entreprises de revoir leur manière de développer et promouvoir leurs produits. Ces demandes relèvent directement des principes de RSE — transparence, respect des consommateurs, responsabilité face aux externalités négatives.

Santé détériorée, inégalités, coûts collectifs… : les produits ultra-transformés ont un impact sociétal lourd

Selon la plainte, les produits ultra-transformés visés — sucreries, sodas, snacks, plats industriels, céréales transformées — sont associés à une série de maladies graves : diabète de type 2, maladies du foie, cancers, maladies cardiovasculaires etc. La Ville met également en avant l’ampleur du phénomène : ces produits représenteraient 70% de l’offre alimentaire dans le pays. Par conséquent, l’exposition collective à ces aliments ne concerne pas un faible segment de population, mais potentiellement la majorité. L’impact sanitaire ne se limite donc pas à des cas isolés — il devient un enjeu de santé publique, aux conséquences économiques et sociales significatives. De plus, la plainte souligne que ces pratiques touchent de façon disproportionnée les communautés à faibles revenus ou issues de minorités, ce qui ravive les questions d’équité sociale et de justice alimentaire.

Cette action judiciaire pose un précédent : jamais une municipalité américaine n’avait engagé des poursuites contre des groupes alimentaires sur la base de l’impact sociétal de leurs produits ultra-transformés. Elle envoie un signal fort : les entreprises doivent assumer les externalités négatives de leurs produits. Dans un contexte mondial où la RSE s’impose comme un pilier de la gouvernance des grandes entreprises, cette affaire pourrait reconfigurer les attentes — non seulement en matière de nutrition, mais aussi de responsabilité éthique, d’équité, de transparence et de santé publique.

Par ailleurs, en cherchant des mesures structurelles (modification des pratiques marketing, transparence, restrictions sur la publicité), San Francisco réclame un changement systémique, plutôt qu’un simple avertissement — une approche conforme aux principes les plus exigeants de la RSE.