Cette raie géante a parcouru 170 km dans le Paraná : les biologistes n’avaient jamais enregistré un tel déplacement pour l’espèce

L’observation récente d’une raie géante d’eau douce qui a parcouru une longue distance dans le fleuve Paraná en apprend davantage sur les migrations de certaines espèces aquatiques. Cette découverte, relayée par Reuters, soulève des questions sur la gestion de la pêche et la conservation des habitats fluviaux.

Un trajet hors norme

Les chercheurs Diego Martín Vázquez et Luis Lucifora, de l’Institut national de limnologie (INALI) et du CONICET (Argentine), ont documenté le déplacement d’une raie Potamotrygon brachyura sur 170 km le long du fleuve Paraná. Cette raie d’eau douce, une élasmobranche, avait été marquée alors qu’elle mesurait 74 cm de large. L’espèce peut atteindre 1,8 m et peser plus de 200 kg.

Le suivi de cette femelle a montré qu’elle a mis 292 jours pour parcourir cette distance. Pour Luis Lucifora, « si les raies géantes se déplacent régulièrement sur des centaines de kilomètres, gérer leurs populations à l’échelle locale peut ne pas être efficace ».

Le bas Paraná et l’histoire connue

L’étude s’est déroulée dans le bas Paraná, une zone réputée pour ses étendues fluviales sans barrages, ce qui en fait un terrain propice à l’observation de tels mouvements. Jusqu’ici, les données sur cette espèce faisaient état de déplacements ne dépassant pas 8 km. Ce nouvel enregistrement multiplie cette distance par 21 et met à mal l’idée que ces raies restent cantonnées à un secteur.

Selon Luis Lucifora, l’absence de données antérieures sur les longs trajets tient surtout à un manque d’enregistrements. L’observation actuelle suggère un « élargissement de l’éventail spatial à considérer pour l’espèce », ce qui change la façon dont on comprend ces animaux et dont on devrait gérer leur population.

Ce que ça change pour la gestion et la conservation

Ce constat oblige à revoir les stratégies de pêche et de conservation. Les chercheurs et des organismes comme l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) devront intégrer ces nouvelles données de comportement pour renforcer la conservation des écosystèmes. Les mesures prises au seul niveau local risquent de ne plus suffire.

Diego Martín Vázquez insiste : « les stratégies de conservation et de gestion de la pêche nécessiteront probablement une coordination à l’échelle des systèmes fluviaux », ce qui suppose la collaboration de plusieurs provinces. Cette coordination est nécessaire pour protéger des habitats et des espèces qui débordent largement des frontières administratives habituelles.