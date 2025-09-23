Data centers : Telehouse vise 100% d’énergies renouvelables et obtient la certification CNDCP

Le spécialiste des data centers Telehouse vient d’obtenir la certification CNDCP, confirmant son rôle de pionnier en matière de durabilité dans son secteur d’activité. Cette distinction s’inscrit dans une stratégie globale de responsabilité sociétale (RSE) visant la neutralité carbone d’ici 2030.

Telehouse et la certification CNDCP : un gage de responsabilité

Le 23 septembre 2025, Telehouse France a annoncé avoir décroché la certification CNDCP. Pour l’opérateur de data centers, il s’agit d’une étape majeure dans la consolidation de ses engagements RSE. L’initiative s’inscrit dans un contexte de forte pression réglementaire et sociétale sur la durabilité du numérique, et vise à démontrer la capacité de l’entreprise à allier performance et responsabilité environnementale.

La certification CNDCP, qui signifie « Climate Neutral Data Centre Pact », est un référentiel européen visant la neutralité carbone du secteur des data centers à l’horizon 2030. Elle impose aux acteurs certifiés des objectifs précis en matière d’efficacité énergétique (PUE), d’efficacité hydrique (WUE), d’utilisation d’énergies renouvelables et de recyclage des équipements. En intégrant ce pacte, Telehouse confirme sa volonté de répondre aux standards internationaux de durabilité.

Pour l’entreprise, cette reconnaissance s’ajoute à une série d’engagements environnementaux déjà en place, comme l’utilisation croissante d’électricité issue de sources renouvelables et la récupération de chaleur. « Cette distinction confirme notre volonté de positionner Telehouse comme un acteur majeur de la transition écologique dans le secteur des data centers », a fait savoir la direction de Telehouse France.

Des data centers conçus pour la durabilité et l’efficacité énergétique

La certification CNDCP ne constitue pas une simple formalité, mais l’aboutissement d’investissements massifs. Telehouse s’est engagé à alimenter ses data centers à 100% en électricité renouvelable d’ici fin 2025. Pour atteindre cet objectif, l’opérateur recourt à des technologies avancées comme le containment d’air chaud et froid, l’éclairage LED permettant jusqu’à 45% de réduction de consommation, ainsi que des systèmes de refroidissement liquide adaptés à la montée en puissance de l’intelligence artificielle.

Au-delà des chiffres, l’entreprise mise sur l’innovation pour répondre aux nouvelles contraintes énergétiques. Comme l’a rappelé Sami Slim, directeur général de Telehouse France, l’arrivée de l’IA redéfinit la stratégie des data centers : il faut désormais conjuguer rapidité de déploiement, densité énergétique et modularité, tout en réduisant l’empreinte carbone. Cette adaptation illustre l’évolution du secteur, contraint de se réinventer face à la demande croissante de puissance informatique.

Un plan d’investissement massif pour la transition énergétique

L’obtention de la certification CNDCP intervient dans un contexte d’expansion sans précédent. Telehouse a annoncé un plan d’investissement de 1 milliard d’euros en France, comprenant la construction d’un centre de données de 50 MW près de Marseille et l’extension de plusieurs sites en Ile-de-France. Cet effort s’inscrit dans une logique double : soutenir la croissance de l’économie numérique tout en réduisant les impacts environnementaux.

La dimension circulaire de ces projets se traduit notamment par la réutilisation de chaleur. À Francfort, Telehouse alimente déjà le quartier résidentiel « FRANKY » avec l’énergie excédentaire de son data center, couvrant 60% des besoins de chauffage et d’eau chaude. Ce dispositif permet d’éviter environ 400 tonnes de CO₂ par an. Une approche similaire est en cours de déploiement à Paris, confirmant la volonté de l’opérateur d’exporter ce modèle.