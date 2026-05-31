Restauration d’entreprise : Foodles affiche une réduction de 9% de ses émissions carbone par repas

Dans son sixième bilan carbone, qu’il vient de publier, le spécialiste de la restauration d’entreprise Foodles dévoile une réduction de 9% de ses émissions de CO₂e par repas. Cette performance confirme la stratégie de décarbonation de la première entreprise à mission du secteur de la restauration d’entreprise.

Foodles franchit une nouvelle étape dans sa démarche environnementale avec son sixième bilan carbone

Foodles, pionnier de la restauration d’entreprise connectée, vient de publier les résultats de son sixième bilan carbone, révélant une diminution de 9% des émissions de CO₂e par repas. Ce chiffre témoigne de la constance d’une entreprise à mission qui, quatre ans après avoir initié cette démarche de quantification, n’a pas dévié de sa trajectoire de décarbonation.

Depuis 2020, Foodles mesure rigoureusement son empreinte environnementale selon la méthode de l’ADEME, en intégrant les trois scopes d’émissions. Cette discipline méthodologique a permis de réduire l’impact moyen par plat de 45% entre 2020 et 2023, à périmètre constant. Le dernier bilan en date confirme cette dynamique vertueuse, avec une nouvelle baisse de 9% des émissions de CO₂e par unité servie.

Une stratégie alimentaire responsable au cœur de la performance carbone

L’analyse fine du bilan 2023 révèle que 65,1% de l’impact carbone est imputable aux ingrédients eux-mêmes, ce qui confirme combien les choix alimentaires sont décisifs. Foodles a bâti sa réponse autour d’une charte qualité exigeante, privilégiant les circuits courts et excluant systématiquement additifs et conservateurs. La viande de bœuf et de porc est strictement limitée à deux recettes par menu, tandis que la volaille, le bœuf et le porc sont garantis d’origine française à 100%.

Cette politique nutritionnelle s’accompagne d’une montée en puissance du végétarien : 40% des recettes proposées sont désormais sans viande. Un choix stratégique d’autant plus pertinent que l’alimentation représente à elle seule 25% des émissions de gaz à effet de serre en France. L’entreprise a par ailleurs banni l’avocat de ses menus, fruit devenu symbole de l’empreinte carbone générée par les transports intercontinentaux.

L’optimisation logistique, levier complémentaire de décarbonation

Au-delà des ingrédients, les transports ne représentent que 5,8% de l’impact total, et les emballages à peine 1,6%. Cette répartition illustre l’efficience du modèle de Foodles, fondé sur des frigos connectés pilotés par des algorithmes prédictifs qui ajustent quotidiennement les réassorts, évitant ainsi les livraisons superflues et rationalisant les tournées.

L’internalisation de l’ensemble des postes de livreurs-préparateurs depuis 2015 constitue un autre atout. Là où les acteurs de la livraison à la demande subissent l’aléa des plateformes, cette approche garantit à Foodles un contrôle total de ses flux logistiques et une optimisation continue des parcours. Elle participe également à un emploi durable et ancré : 23 personnes ont été recrutées en CDI via des parcours de réinsertion depuis 2021.

La lutte contre le gaspillage alimentaire, dimension cruciale de l’impact environnemental

Le gaspillage alimentaire demeure un fléau pour le secteur, avec un taux moyen de 17%, selon l’ADEME. Foodles affiche ici une performance remarquable, avec un taux inférieur de 30% à cette moyenne nationale. Ce résultat repose sur une stratégie à trois niveaux : la prévention d’abord, grâce aux algorithmes prédictifs qui calent les réassorts au plus près de la demande réelle ; la valorisation ensuite, avec les produits proches de leur date limite de consommation vendus à prix réduit — 201.000 plats ainsi sauvés en 2023 ; la redistribution solidaire enfin, avec 48.000 produits donnés à des associations la même année. Lorsque ces trois dispositifs n’ont pu prévenir la péremption, l’entreprise récupère l’intégralité des produits pour les transformer en compost et en biogaz destinés aux agriculteurs. Cette économie circulaire de bout en bout illustre l’approche systémique que Foodles a su faire sienne.