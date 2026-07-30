Cette famille de six vit en plein désert et construit sa maison avec de la terre : ils ont bâti « leur propre petit oasis dans le désert »

Jonathan et Ashley Longnecker, avec leurs quatre enfants, ont troqué la route contre un ancrage durable dans le désert du sud-est de l’Arizona. Ce qui a débuté comme une aventure familiale sur roues s’est transformé en ferme autosuffisante, un homestead que la famille bâtit de ses propres mains.

Leur habitude du boondocking, ce camping sauvage et autonome pratiqué pendant des années sur les routes américaines, les a conduits à acheter 4,45 hectares de terrain non développé dans le désert haut du sud-est de l’État.

Avant de poser leurs valises, les six Longnecker vivaient dans un Airstream Sovereign Land Yacht, une caravane en aluminium de 1972 rénovée pour l’occasion et présentée par le couple comme emblématique et luxueuse. Le terrain se trouve dans le comté de Cochise, hors de tout réseau électrique. La famille documente sa construction sur sa chaîne Tiny Shiny Home, disponible sur YouTube et sur un site web dédié, avec de nouvelles vidéos publiées chaque samedi.

La structure prend la forme d’une ferme ronde, érigée selon la technique dite de l’hyperadobe. Contrairement au superadobe traditionnel, qui utilise des sacs fermés en polypropylène, l’hyperadobe repose sur un filet tubulaire ajouré : les couches de terre compactée s’unissent directement entre elles à travers les trous du filet, ce qui facilite l’adhérence et simplifie l’enduit final des murs.

Le couple présente cette méthode comme l’une des plus efficaces et économiques de la bioconstruction, avec un design inspiré de la permaculture.

Un toit coulé après les murs en sacs de terre

Une fois les murs en hyperadobe achevés, sept étapes restent nécessaires pour fermer la structure :

la pose d’une cage de barres d’armature dans les murs,

la construction de coffrages courbes sur mesure pour les poutres de chaînage,

la finition et le scellement de ces coffrages,

le coulage du béton,

le retrait des coffrages en bois,

la mise à nu de la poutre puis

la fixation de sangles anti-ouragan.

Chaque étape est filmée, parfois au drone, par les Longnecker eux-mêmes.

La maison fonctionne entièrement hors réseau électrique. La famille a conçu ses propres systèmes photovoltaïques et un dispositif de captation d’eau de pluie, pendant que la permaculture guide l’organisation des potagers. Sur leur site, le couple résume ce chantier en une phrase : « Nous partageons notre histoire de création d’une ferme en plein désert, en partant de zéro, grâce à des méthodes de construction naturelles et des conceptions inspirées de la permaculture ».

Après des années sur la route, les Longnecker cherchaient, selon leur site, « un terrain non développé et hors réseau où s’enraciner ». Ils disaient vouloir cultiver une communauté, produire une partie de leur nourriture et bâtir, dans leurs propres mots, « leur propre petit oasis dans le désert ».