Après 40 ans de cirque, cette éléphante touche l’herbe pour la première fois : « elle a prit un bain de boue et de poussière »

Julie, une éléphante d’Afrique, est devenue la première résidente du Pangea Elephant Sanctuary, le premier sanctuaire dédié aux éléphants au Portugal. Après quarante années de représentations, elle a quitté son cirque le 30 juin pour rejoindre cet espace de 405 hectares situé dans la région de l’Alentejo, où elle est arrivée le 2 juillet 2026, raconte la BBC.

Capturée dans la nature en Afrique australe alors qu’elle n’avait que cinq ans, à la fin des années 1980, Julie avait été amenée au Portugal, où elle avait commencé à se produire dans des cirques dès 1988, avant de rejoindre le Cardinali Circus. Elle y est restée quarante ans. Son transfert s’est fait dans le cadre d’un accord volontaire avec l’établissement, et le directeur du cirque reste impliqué dans les soins qui lui sont prodigués.

Trop longtemps captive pour espérer un retour à l’état sauvage, Julie ne pourra jamais être relâchée dans la nature. Une autre éléphante capturée en milieu sauvage, Kariba, actuellement seule dans un zoo belge, doit la rejoindre plus tard dans l’année.

Dès son premier jour, Julie est sortie explorer son nouvel habitat. Kate Moore, la directrice générale de Pangea, l’a vue se rouler dans un bourbier et prendre un bain de poussière. Elle a raconté que c’était absolument merveilleux à voir, l’éléphante se trouvant dans le bourbier et se donnant un bain de poussière, ajoutant que l’éléphante devenait chaque jour plus courageuse.

Une classe du Suffolk a adopté Julie à distance

Pangea a des racines à Halesworth, dans le Suffolk. Les élèves de l’école primaire de Wenhaston, tout près, ont officiellement adopté Julie et suivent ses progrès depuis un moment dans le cadre de leurs cours de sciences, après avoir étudié l’histoire des cirques et des éléphants.

Mars, 9 ans, dit avoir été « un peu contrariée que Julie ait été séparée de sa mère alors qu’elle était toute petite », mais se réjouit de sa nouvelle vie : « À l’état sauvage, c’est leur habitat naturel. Je pense qu’elle se sent vraiment heureuse. »

Olivia, 9 ans, estime que les éléphants devraient vivre « à l’état sauvage, en liberté », et espère que Julie sera plus heureuse une fois entourée de compagnons.

Zoe, 8 ans, juge sévèrement l’usage des éléphants pour le divertissement : « Si tu étais un éléphant dans un cirque et que tu te retrouvais sans cesse piégé, tu serais contrarié et tu voudrais t’échapper toi aussi. ».

Leur enseignante, Emma Skinner, qui a en charge les classes de Year Three et Four, a dû expliquer à ses élèves ce que représentent quarante ans de captivité après une capture à cinq ans.