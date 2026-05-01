Après 157 ans d’attente, une éclipse rare va plonger la France dans le noir : les astronomes confirment la date exacte et elle approche vite

Ne manquez pas l’éclipse solaire totale du 12 août 2026, un spectacle rare qui obscurcira le ciel français pendant 2 à 3 minutes.

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Clément Prat
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Après 157 ans d'attente, une éclipse rare va plonger la France dans le noir : les astronomes confirment la date exacte et elle approche vite
Après 157 ans d’attente, une éclipse rare va plonger la France dans le noir : les astronomes confirment la date exacte et elle approche vite © RSE Magazine

L’année 2026 sera marquée par une éclipse solaire totale d’une rare ampleur qui promet de fasciner. Depuis 157 ans, c’est la première fois qu’une éclipse totale de cette intensité sera visible sur toute la France et une partie de l’Europe, confirme Le Journal des Femmes. Que vous soyez passionné d’astronomie ou simplement curieux, le phénomène suscite autant d’émerveillement que de respect.

Un phénomène rare et bluffant

Une éclipse solaire totale arrive quand la Lune se place pile entre la Terre et le Soleil, occultant complètement la lumière solaire et créant une sorte de « nuit artificielle » en plein jour. Surnommé parfois « Soleil Noir », ce spectacle est très attendu. Le 12 août 2026, la France sera plongée dans cette obscurité fascinante en fin de journée, alors que le Soleil sera bas à l’horizon. La pénombre atteindra son maximum pendant environ 2 à 3 minutes, offrant un moment céleste particulièrement intense.

Les différentes villes françaises verront des taux d’occultation variés. À Biarritz, le Soleil sera masqué à 99,5 % à 20h26, tandis qu’à Paris, une obscurité partielle couvrant 92 % du Soleil est prévue vers 20h23. Le sud‑ouest de la France profitera de la plus forte obscurité, une zone où le phénomène sera vraiment saisissant.

Un spectacle visuel à couper le souffle

Partout dans le pays, la transformation sera saisissante : le disque solaire se réduira en un croissant lumineux avant de basculer vers une quasi‑obscurité. Les couleurs du ciel prendront des teintes crépusculaires presque irréelles, rappelant l’effet d’une Lune de Sang. Pour bien profiter de la scène, il est important d’avoir une vue dégagée vers l’ouest.

Ce n’est pas qu’une fête pour les yeux : l’éclipse produira aussi des effets sonores surprenants. Pendant cette période d’obscurité, on parlera de « silence de l’éclipse » quand les oiseaux cesseront de chanter et que les animaux regagneront leurs abris. C’est un instant de pause naturelle qui étonnera sûrement les observateurs.

Comment protéger ses yeux

Malgré la beauté du spectacle, il faut rester vigilant pour observer en toute sécurité. Regarder une éclipse solaire à l’œil nu est très dangereux, même si une grande partie du Soleil est cachée : des risques de lésions oculaires instantanées existent. Il est donc recommandé d’utiliser des lunettes spéciales éclipse, conformes à la norme ISO 12312-2, afin d’observer sans danger. Les instruments optiques comme les jumelles ou les télescopes doivent aussi être équipés de filtres solaires certifiés pour protéger les yeux des radiations.

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