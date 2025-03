Ces appels gâchent vos journées ? Cette astuce les stoppe à jamais

Chaque jour, des millions de Français se retrouvent face à un véritable fléau moderne : les appels téléphoniques commerciaux non sollicités. Plus d’un tiers d’entre nous reçoit au moins un appel indésirable quotidiennement, et les chiffres montrent que trois personnes sur quatre se font appeler au moins une fois par semaine.

Des mesures gouvernementales pour encadrer le démarchage

Pour répondre à ce problème, le gouvernement français a décidé de mettre en place des mesures assez strictes afin de protéger les consommateurs. Depuis le 28 janvier 2025, une loi interdit désormais le démarchage téléphonique sans consentement préalable. Cette nouvelle règle vient renforcer les dispositions déjà existantes depuis le 1er mars 2023 qui fixent des horaires bien précis : les appels commerciaux sont autorisés du lundi au vendredi, entre 10h et 13h puis de 14h à 20h. Aucun appel n’est permis le samedi, dimanche ni lors des jours fériés sans consentement explicite.

De plus, chaque entreprise ne peut contacter un même consommateur plus de quatre fois par mois. On impose aussi aux professionnels d’attendre 60 jours avant de recontacter une personne qui a refusé d’être sollicitée.

Identification des numéros de démarchage

Pour aider à repérer les appels indésirables, l’ARCEP a attribué depuis 2023 une série de numéros réservés au démarchage téléphonique. En France métropolitaine, ces numéros commencent par 0162, 0163, 0270, 0377, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, et 0949. Pour les DOM-TOM, on retrouve :

09475 pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy

pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy 09476 pour la Guyane

pour la Guyane 09477 pour la Martinique

pour la Martinique 09478 pour La Réunion

pour La Réunion 09479 pour Mayotte

Ces indicatifs permettent aux utilisateurs de reconnaître facilement quand il s’agit d’un appel commercial et de mieux gérer leurs réponses. À noter que les numéros débutant par 06 ou 07 sont réservés aux communications privées, garantissant ainsi une nette séparation entre appels personnels et démarches commerciales.

L’application Préfixe Bloqueur : une solution technologique

Si vous en avez ras-le-bol de ces appels incessants, sachez qu’il existe une solution technologique pour vous protéger. L’application gratuite Préfixe Bloqueur, disponible sur le Google Play Store et éditée par la société AWERTYS, bloque automatiquement les numéros identifiés comme liés au démarchage téléphonique. Selon les développeurs, « les services proposés par la société AWERTYS ne collectent aucune donnée, ne revendent aucune contrepartie financière » (en d’autres termes, vous pouvez l’utiliser en toute tranquillité sans craindre pour votre vie privée).

Pour se servir de Préfixe Bloqueur de manière optimale, il suffit de l’installer depuis le Google Play Store et de la définir comme application par défaut pour bloquer les appels indésirables. Certaines autorisations seront à donner, notamment pour vérifier que le numéro n’est pas déjà dans vos contacts. Vous avez même la possibilité d’ajouter manuellement les préfixes de démarchage à une liste noire personnalisée.