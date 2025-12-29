Vous le jetez tous les jours sans le savoir… ce déchet peut vous faire économiser des centaines d’euros par an

Saviez-vous que chaque foyer français jette entre 30 et 40 kg de déchets alimentaires par an ?

Photo of author
Claire Morel
Publié le
Lecture : 2 min
0
Vous le jetez tous les jours sans le savoir… ce déchet peut vous faire économiser des centaines d’euros par an
Vous le jetez tous les jours sans le savoir… ce déchet peut vous faire économiser des centaines d’euros par an | RSE Magazine

À l’heure où les questions environnementales et économiques reviennent sans cesse, réutiliser les épluchures de fruits et légumes apparaît comme une idée à la fois simple et maline. Alors que chaque foyer français jette en moyenne 30 à 40 kg de déchets alimentaires par an, ces restes représentent une ressource insoupçonnée qu’on peut facilement réintégrer dans notre quotidien.

Pendant les fêtes, l’occasion parfaite pour revoir ses habitudes

Les fêtes de fin d’année riment souvent avec des tables bien remplies. Elles génèrent aussi leur lot d’épluchures jetées chaque jour : peaux de carottes, pommes de terre, bananes, etc. Et si, en 2025, on ressortait quelques gestes écologiques d’autrefois pour alléger la poubelle tout en faisant des économies ?

Réutiliser ces déchets verts peut permettre d’économiser jusqu’à 200 € par an, confirme Sciencepost. En retrouvant les conseils de nos grands-mères, on se rend compte que ces petits gestes simples peuvent devenir de vrais bons plans.

Les épluchures, une vraie mine d’or pour la maison et le jardin

Les épluchures de pommes de terre, de carottes ou de bananes ne sont pas que des déchets : elles regorgent de nutriments. Par exemple, on peut préparer un engrais naturel express en infusant une poignée d’épluchures de pommes de terre et 3 pelures de banane dans 1 L d’eau bouillante. Une fois filtré et refroidi, ce « thé » riche en nutriments sert à arroser plantes d’intérieur et balcon, une alternative aux engrais chimiques qui coûte moins cher.

Que vous soyez cuisinier du dimanche ou jardinier aguerri, ces astuces se glissent facilement dans la routine. En ville, le compostage en appartement est aussi possible avec un composteur miniature ou un simple seau à couvercle sur le balcon (pour limiter les odeurs et les mouches). En alternant épluchures « humides » avec des matériaux « secs » comme le carton brun, on obtient un terreau fertile.

Des usages qu’on n’imaginait pas pour la beauté et le ménage

Les pelures de banane, riches en antioxydants, peuvent être frottées sur la peau pour une hydratation immédiate — une astuce toute simple pour réduire les dépenses en cosmétiques. En cuisine, les pelures d’agrumes désodorisent naturellement la pièce, et les peaux de pommes de terre servent à nettoyer l’argenterie efficacement.

En prenant soin de bien laver les épluchures avant de les utiliser, et en privilégiant les produits bio (pour limiter les pesticides et autres substances nocives), ces restes deviennent des alliés intéressants dans une démarche zéro déchet.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Les crabes violonistes avalent nos microplastiques… et le prix à payer inquiète
écologie

Les crabes violonistes avalent nos microplastiques… et le prix à payer inquiète

Netflix 3733812 960 720
écologieConsomm'actionÉconomieRSE

Noël : pourquoi Bloom attaque la publicité du loup d’Intermarché

Papiers cadeaux, cartons, plastiques : ce que vous jetez mal après Noël sans le savoir
écologie

Papiers cadeaux, cartons, plastiques : ce que vous jetez mal après Noël sans le savoir

Une machine sud-coréenne détruit le plastique quasi instantanément… et ça change tout
écologie

Une machine sud-coréenne détruit le plastique quasi instantanément… et ça change tout

Ces mystérieux anneaux en plastique envahissent les rivières du Nord : la découverte qui inquiète
écologie

Ces mystérieux anneaux en plastique envahissent les rivières du Nord : la découverte qui inquiète

Le Qatar s’excuse pour les tests gynécologiques imposés à des passages d’avion
Santé & Éducationécologie

Pollution invisible : passagers et riverains exposés autour des aéroports

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés