Vous le jetez tous les jours sans le savoir… ce déchet peut vous faire économiser des centaines d’euros par an

À l’heure où les questions environnementales et économiques reviennent sans cesse, réutiliser les épluchures de fruits et légumes apparaît comme une idée à la fois simple et maline. Alors que chaque foyer français jette en moyenne 30 à 40 kg de déchets alimentaires par an, ces restes représentent une ressource insoupçonnée qu’on peut facilement réintégrer dans notre quotidien.

Pendant les fêtes, l’occasion parfaite pour revoir ses habitudes

Les fêtes de fin d’année riment souvent avec des tables bien remplies. Elles génèrent aussi leur lot d’épluchures jetées chaque jour : peaux de carottes, pommes de terre, bananes, etc. Et si, en 2025, on ressortait quelques gestes écologiques d’autrefois pour alléger la poubelle tout en faisant des économies ?

Réutiliser ces déchets verts peut permettre d’économiser jusqu’à 200 € par an, confirme Sciencepost. En retrouvant les conseils de nos grands-mères, on se rend compte que ces petits gestes simples peuvent devenir de vrais bons plans.

Les épluchures, une vraie mine d’or pour la maison et le jardin

Les épluchures de pommes de terre, de carottes ou de bananes ne sont pas que des déchets : elles regorgent de nutriments. Par exemple, on peut préparer un engrais naturel express en infusant une poignée d’épluchures de pommes de terre et 3 pelures de banane dans 1 L d’eau bouillante. Une fois filtré et refroidi, ce « thé » riche en nutriments sert à arroser plantes d’intérieur et balcon, une alternative aux engrais chimiques qui coûte moins cher.

Que vous soyez cuisinier du dimanche ou jardinier aguerri, ces astuces se glissent facilement dans la routine. En ville, le compostage en appartement est aussi possible avec un composteur miniature ou un simple seau à couvercle sur le balcon (pour limiter les odeurs et les mouches). En alternant épluchures « humides » avec des matériaux « secs » comme le carton brun, on obtient un terreau fertile.

Des usages qu’on n’imaginait pas pour la beauté et le ménage

Les pelures de banane, riches en antioxydants, peuvent être frottées sur la peau pour une hydratation immédiate — une astuce toute simple pour réduire les dépenses en cosmétiques. En cuisine, les pelures d’agrumes désodorisent naturellement la pièce, et les peaux de pommes de terre servent à nettoyer l’argenterie efficacement.

En prenant soin de bien laver les épluchures avant de les utiliser, et en privilégiant les produits bio (pour limiter les pesticides et autres substances nocives), ces restes deviennent des alliés intéressants dans une démarche zéro déchet.