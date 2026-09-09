Amazon : la RSE affichée confrontée aux violations des droits des salariées enceintes

Amazon fait face à un procès collectif déposé le 8 septembre 2026, accusant le géant de la logistique de discriminer systématiquement ses employées enceintes. Malgré une politique affichée de 20 semaines de congé maternité et un taux d’approbation revendiqué de 99,9%, quatre plaignantes témoignent de refus d’aménagements, de surveillance excessive et de licenciements après des urgences médicales.

Amazon : une façade de responsabilité sociale et des violations répétées

Amazon met en avant ses avantages sociaux, notamment 20 semaines de congé maternité payé pour les parents biologiques éligibles, avec quatre semaines prénatales. La direction affirme approuver presque toutes les demandes d’aménagement liées à la grossesse. Pourtant, une enquête de USA TODAY et des témoignages recueillis par A Better Balance révèlent une autre réalité. En 2026, près de 200 employées ont contacté cette organisation pour signaler des refus d’aménagement, une surveillance excessive et des licenciements après des urgences médicales.

La plainte déposée en cour fédérale de New York accuse Amazon d’exiger une documentation médicale superflue pour chaque demande d’aménagement, même pour des besoins simples comme une chaise ou des pauses supplémentaires. Les employées doivent fournir des certificats médicaux à répétition, transformant l’accès à leurs droits en un parcours administratif compliqué.

La gouvernance d’Amazon est mise en cause pour une défaillance structurelle. Les politiques d’accommodement, bien que présentes sur papier, sont contredites dans leur application pratique. FOX Business rapporte qu’Amazon utilise des scanners portables pour surveiller les travailleurs, y compris dans les salles d’allaitement. Les pauses médicales des employées enceintes sont déduites des congés non payés, entraînant des licenciements une fois le solde épuisé. Cette technologie, conçue pour optimiser la productivité, devient un outil de pression contraire aux protections légales.

Un sondage du National Partnership for Women and Families de juin 2026 montre que 44% des mères ont eu besoin d’aménagements temporaires pendant leur grossesse. Parmi elles, 35% n’ont obtenu qu’un ajustement partiel, et 9% aucun.

Exemples de plaignantes : des indices de dysfonctionnements systémiques

Willamina Barclay, employée dans l’entrepôt de Rochester, New York, enceinte d’une grossesse à haut risque, a été licenciée après une hospitalisation en juin 2025, malgré un certificat médical. Jennifer Hatch, à Lancaster, a été licenciée après avoir épuisé ses congés non payés suite à un refus d’aménagement. Kristina Green et Dazaria Parks ont également connu des refus d’aménagement et des licenciements après avoir épuisé leurs congés. Ces cas illustrent des schémas récurrents d’aménagements refusés et de licenciements injustifiés.

Licencier des employées après des urgences médicales révèle une gestion des risques RH défaillante chez Amazon. Ces pratiques exposent l’entreprise à des risques juridiques et réputationnels. Les responsables RSE doivent auditer non seulement les politiques écrites mais aussi leur application concrète pour éviter que la surveillance technologique ne devienne un outil de discrimination.

Implications légales et réputationnelles

En février 2026, la Commission pour l’égalité des chances en emploi (EEOC) a reconnu que les pratiques d’Amazon violaient systématiquement la Loi fédérale sur les droits des travailleurs enceintes (PWFA). D’après A Better Balance, cette reconnaissance transforme le différend en un enjeu de conformité réglementaire crucial.

Inimai Chettiar, présidente d’A Better Balance, souligne que ce procès s’inscrit dans un schéma visant à réduire les rôles des femmes sur le marché du travail. La PWFA, qui garantit aux travailleuses enceintes des aménagements raisonnables, est en cours de révision par l’EEOC pour novembre 2026.