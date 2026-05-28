Ce poulpe bleu découvert aux Galapagos n’appartient à aucune espèce connue : les biologistes marins avouent ne pas comprendre sa petite taille

Un nouveau poulpe a été trouvé dans les eaux profondes au large des îles Galapagos, annonce France24. Les scientifiques sont fascinés par ses caractéristiques singulières, ce qui ouvre la porte à une meilleure connaissance de la biodiversité marine. Au-delà de l’avancée scientifique, cette découverte ouvre la porte à une meilleure connaissance de la biodiversité marine encore peu explorée dans cette région.

Ce qu’on a découvert

Le poulpe a été identifié comme une nouvelle espèce du genre Microeledone, et baptisé Microeledone galapagensis. Il a été repéré à la profondeur remarquable de 1 773 mètres, dans les eaux riches près de l’île Darwin. Grâce à un sous-marin télécommandé, les chercheurs de la Charles Darwin Foundation (CDF) ont pu localiser et capturer ce céphalopode inhabituel, puis transmettre leurs observations par radio.

Ce spécimen intrigue par sa morphologie. De couleur bleu océan, on le décrit même comme « bleu comme l’océan », il a la taille d’une balle de golf. Ses bras sont courts et trapus, chacun doté d’une unique rangée de ventouses. Le dos est recouvert d’une peau lisse et le ventre affiche un violet très foncé, une teinte que l’on suppose utile pour se protéger en recouvrant les proies qui émettent de la lumière.

Comment on l’a analysé sans l’abîmer

Après la capture, le poulpe a été expédié à Chicago, conservé de façon traditionnelle dans un bocal de formol. Pour éviter d’endommager cet exemplaire, Janet Voight, spécialiste des invertébrés au Field Museum of Natural History, et sa collègue Stephanie Smith ont préféré des méthodes non destructrices. Plutôt que d’ouvrir l’échantillon, elles ont utilisé l’imagerie par rayons X pour l’examiner en détail, préservant ainsi son intégrité pour de futures études.

Janet Voight explique que l’imagerie non destructive permet de préserver l’holotype potentiel tout en réalisant des études complètes sans compromettre l’échantillon. Cette approche met en lumière l’importance de conserver les spécimens rares pour des recherches ultérieures et éventuellement révélatrices.

Ce que ça apporte aux connaissances scientifiques

Cette découverte fait évoluer notre compréhension de la famille Megaleledonidae, longtemps considérée comme endémique à l’océan Austral autour de l’Antarctique. Contrairement aux autres membres de la famille, souvent plus massifs, Microeledone galapagensis se distingue par sa petite taille, ce qui pousse les chercheurs à revoir leur vision de cette lignée de céphalopodes. Ses caractéristiques spécifiques, comme ses bras courts et trapus, le différencient clairement des céphalopodes connus, tout comme les micro-organismes extrémophiles découverts dans des environnements hostiles, et laissent la communauté scientifique intriguée par la diversité d’adaptations au sein de cette famille.

La découverte rappelle aussi pourquoi il est important de conserver et d’étudier les profondeurs océaniques. Les grands fonds, surtout autour des Galapagos où l’exploration reste limitée, sont des réservoirs de biodiversité marine.