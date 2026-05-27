Okaïdi : fermetures de magasins, emplois supprimés, relance sous pression pour l’enseigne textile

Le groupe nordiste IDKIDS engage une restructuration d’ampleur autour d’Okaïdi. Plus de 60 magasins pourraient fermer en France et jusqu’à 290 postes être supprimés. Derrière ce plan de relance, l’enseigne historique du prêt-à-porter pour enfants tente surtout d’éviter l’effondrement d’un modèle fragilisé par la fast-fashion, la seconde main et la chute de la consommation textile.

Le choc est brutal pour les salariés comme pour les centres-villes où la marque est implantée depuis des années. Placée en redressement judiciaire depuis février 2026, Okaïdi accélère désormais sa réorganisation afin de réduire ses coûts et sauver son activité principale. L’enseigne, propriété du groupe IDKIDS, cherche à adapter son réseau de magasins à un marché devenu beaucoup plus concurrentiel.

Okaïdi engage une restructuration massive de ses magasins

Le plan dévoilé cette semaine prévoit la fermeture de plus de 60 boutiques sur le territoire français. Selon plusieurs médias ayant eu accès aux annonces internes du groupe, jusqu’à 290 suppressions de postes sont également envisagées. Cette nouvelle étape marque une accélération de la restructuration engagée depuis plusieurs mois.

Okaïdi exploite encore environ 335 magasins en France et emploie près de 2 000 salariés dans l’Hexagone. Mais la rentabilité du réseau s’est fortement dégradée. La direction estime que certains points de vente ne sont plus viables dans leur configuration actuelle, notamment dans les centres commerciaux confrontés à une baisse de fréquentation et dans certaines zones commerciales saturées par les enseignes à bas prix.

Le groupe IDKIDS avait déjà amorcé une transformation de son organisation en 2024. Le projet consistait notamment à simplifier les différentes enseignes du groupe autour de la marque Okaïdi et du concept Okaïdi+. Cette stratégie devait conduire à des fermetures, des regroupements d’activités et des suppressions de postes dans plusieurs structures du groupe.

La situation s’est toutefois brutalement aggravée début 2026. Le 3 février, le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé plusieurs entités françaises du groupe en redressement judiciaire. Sont concernées les activités Okaïdi, Obaïbi, Oxybul ainsi que la plateforme logistique IDLOG.

Pour les représentants du personnel, cette procédure judiciaire a d’abord été perçue comme une solution de protection. « C’est un soulagement pour nous, pour la marque et pour l’ensemble du groupe », déclarait ainsi Farida Khelifi, déléguée syndicale CGT, citée par La Dépêche. L’objectif était alors d’éviter une liquidation brutale.

Pourquoi Okaïdi subit la crise du prêt-à-porter enfant

Le cas Okaïdi illustre les difficultés structurelles du prêt-à-porter milieu de gamme en France. Le groupe IDKIDS explique subir ce qu’il appelle un « effet sablier » : d’un côté, les marques premium conservent une clientèle solvable ; de l’autre, les enseignes low-cost et l’ultra fast-fashion captent une part croissante des consommateurs.

Entre les deux, les marques historiques comme Okaïdi voient leur positionnement devenir plus fragile. La hausse des coûts de production, des loyers commerciaux et du transport pèse fortement sur leurs marges. Dans le même temps, les consommateurs arbitrent davantage leurs dépenses sous l’effet de l’inflation.

Le marché du vêtement enfant est particulièrement exposé. Les familles achètent de plus en plus via les plateformes de seconde main, les applications de revente ou les géants asiatiques de l’ultra fast-fashion. Pour beaucoup de parents, les vêtements pour enfants sont devenus des produits à rotation rapide qu’il faut renouveler fréquemment à moindre coût.

La direction d’IDKIDS reconnaît elle-même que « le low-cost et l’ultra fast-fashion prospèrent », tandis que la seconde main transforme profondément les habitudes d’achat. Cette pression concurrentielle fragilise un modèle historiquement fondé sur un maillage dense de magasins physiques.

Le groupe reste pourtant un acteur important du secteur. Okaïdi réalise encore environ 600 millions d’euros de chiffre d’affaires dans le monde, dont près de 300 millions en France. À l’échelle globale, IDKIDS revendique 800 millions d’euros de revenus et une présence dans 70 pays.

Mais ces volumes ne suffisent plus à absorber les difficultés du marché français. Les enseignes de milieu de gamme doivent désormais affronter simultanément la baisse de consommation textile, la montée du e-commerce, l’explosion de la seconde main et la guerre des prix menée par des plateformes internationales.

Le plan de relance d’Okaïdi mise sur une transformation du modèle

Derrière les fermetures de magasins, le groupe cherche surtout à redéfinir son modèle économique. La direction estime qu’Okaïdi doit réduire son exposition aux points de vente les moins rentables et accélérer sa mutation commerciale.

« Okaïdi doit faire évoluer son modèle opérationnel et réaffirmer sa singularité pour rester compétitif », explique ainsi le groupe. Cette stratégie repose sur plusieurs leviers.

Le premier concerne la réduction des coûts fixes. Les fermetures de boutiques visent à alléger les charges immobilières et salariales. Dans un marché où les ventes physiques reculent, maintenir un réseau commercial très dense devient de plus en plus difficile.

Le deuxième axe porte sur la montée en puissance du concept Okaïdi+. L’idée est de transformer certains magasins en espaces multi-univers regroupant textile, jeux, accessoires et produits destinés à l’enfant. Oxybul, historiquement exploité sous sa propre enseigne, doit progressivement être intégré dans cette logique.

Le groupe tente également d’accélérer le développement numérique. Comme l’ensemble du secteur textile, Okaïdi cherche à renforcer ses ventes en ligne tout en rationalisant sa logistique. Mais la concurrence reste extrêmement forte face aux plateformes internationales capables de casser les prix.

Autre enjeu : préserver l’image de marque. Okaïdi conserve encore une forte notoriété auprès des familles françaises. L’enseigne bénéficie d’un positionnement identifié autour de vêtements pour enfants jugés accessibles et relativement qualitatifs. La direction espère s’appuyer sur cette réputation pour maintenir une clientèle fidèle malgré les restructurations.