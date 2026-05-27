Des blocs de 73 000 tonnes viennent d’être posés au fond de la mer : le plus grand tunnel immergé du monde reliera l’Allemagne au Danemark

Le projet du tunnel du Fehmarnbelt, présenté comme le plus grand tunnel immergé du monde, vise à relier l’Allemagne et le Danemark sous la mer Baltique. D’une longueur totale de 18 kilomètres, cet ouvrage doit considérablement réduire les temps de trajet entre les deux pays et servir de symbole d’intégration européenne. Le 24 mai 2026, la société danoise Femern a posé le premier module du tunnel, une étape majeure qui attire l’attention à travers l’Europe.

Un sacré défi technique et logistique

D’après BFMTV, le tunnel repose sur 89 éléments préfabriqués en béton, un vrai défi d’ingénierie. Chaque bloc pèse 73 500 tonnes, mesure 217 mètres de long et 10 mètres de haut, et doit être immergé à 40 mètres sous le niveau de la mer. On travaille en usine sur ces structures en béton creux, puis on les immerge avec précision dans une tranchée marine avant de les recouvrir d’un lit protecteur de sable, de gravier et de roches.

L’opération exige une précision millimétrique et l’usage de pontons spécialisés, avec une coordination complexe entre cinq remorqueurs qui partent du port de Rodbyhavn. Les exigences de stabilité des sols, d’étanchéité des joints et de sécurité ferroviaire poussent les équipes, ingénieurs et techniciens venus de toute l’Europe, à faire face à des contraintes sévères, sans oublier les aléas climatiques de la Baltique. Comme le dit Lasse Vester, chef de projet chez Femern : « C’est une tâche colossale qui ne tolère aucune erreur. Nous devons immerger un élément aussi long que deux terrains de football, à quelques mm près. ».

Ce que ça change côté économie et politique

Le chantier reçoit 1,3 milliard d’euros de l’Union européenne sur un budget total estimé à 7,5 milliards d’euros. La construction a démarré dans les eaux danoises en 2020, mais a pris du retard côté allemand à cause de 12 600 objections, là où le Danemark n’en a recensé que 43 objections.

L’infrastructure vise à transformer les trajets entre Hambourg et Copenhague, en ramenant le temps de train d’environ 5 heures à 2,5 heures et en proposant une traversée en voiture en seulement 10 minutes. Ce raccourcissement des distances s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation des transports en Europe du Nord, avec des retombées économiques importantes pour la Scandinavie et l’Europe centrale, et s’aligne avec les initiatives européennes.