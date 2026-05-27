Gaz : GRDF et NaTran sous pression face au coût environnemental des fuites

Longtemps présenté comme une énergie de transition compatible avec les objectifs climatiques, le gaz naturel se retrouve désormais au centre d’un débat croissant sur les émissions invisibles de méthane. Derrière les promesses de décarbonation, les infrastructures gazières françaises continuent de relâcher dans l’atmosphère des volumes significatifs de gaz à effet de serre, avec des conséquences environnementales et économiques de plus en plus difficiles à ignorer, alerte l’ONG Les Amis de la Terre.

Méthane : une empreinte climatique plus lourde qu’annoncé

Alors que les entreprises multiplient les engagements RSE et les trajectoires de neutralité carbone, la question des émissions fugitives issues des réseaux gaziers devient un test grandeur nature pour les opérateurs énergétiques. GRDF, NaTran et Teréga se retrouvent désormais confrontés à une double pression : maintenir la sécurité d’approvisionnement tout en réduisant un impact climatique encore largement sous-estimé.

Le méthane est aujourd’hui considéré comme l’un des principaux angles morts des politiques climatiques. Selon les données de GRDF, entre 0,13% et 0,16% du gaz acheminé sur le réseau est relâché dans l’atmosphère chaque année. À première vue, le chiffre paraît marginal. Pourtant, à l’échelle des centaines de térawattheures transportés chaque année en France, ces pertes représentent des volumes considérables.

Le problème est d’autant plus sensible que le méthane possède un pouvoir de réchauffement nettement supérieur à celui du dioxyde de carbone à court terme. Les émissions fugitives liées aux infrastructures gazières sont donc devenues un sujet majeur dans les stratégies climatiques européennes.

GRDF reconnaît lui-même que les émissions de méthane représentent désormais 72% de son bilan carbone total. L’entreprise indiquait encore près de 22,64 kilotonnes de méthane émises en 2019, avant une baisse à 18,7 kilotonnes en 2020, selon son bilan d’émissions de gaz à effet de serre.

Les ONG environnementales jugent toutefois ces estimations encore insuffisantes. Les Amis de la Terre estiment que les fuites réelles pourraient être supérieures de 30% aux chiffres officiellement déclarés, en s’appuyant sur des analyses satellitaires internationales. Cette divergence nourrit un débat croissant autour de la transparence des données climatiques publiées par le secteur gazier.

Réseau gazier : un défi majeur pour les stratégies RSE

Pour les opérateurs, l’enjeu dépasse désormais la seule conformité réglementaire. Les émissions fugitives de méthane deviennent progressivement un indicateur stratégique de performance extra-financière. GRDF exploite environ 209.000 kilomètres de canalisations et dessert 10,7 millions de clients. NaTran, anciennement GRTgaz, et Teréga assurent quant à eux le transport haute pression sur l’ensemble du territoire. Maintenir ces infrastructures tout en limitant les pertes suppose des investissements massifs dans la surveillance, la maintenance prédictive et la modernisation des équipements.

Les stations de compression, les raccordements industriels ou encore certaines canalisations anciennes constituent des points sensibles. Les entreprises du secteur déploient désormais des systèmes de détection par capteurs, drones ou imagerie avancée afin d’identifier plus rapidement les émissions diffuses.

Cette mutation technologique s’inscrit directement dans les nouvelles exigences RSE des investisseurs et des régulateurs. Les émissions de méthane sont de plus en plus intégrées dans les critères ESG utilisés par les fonds d’investissement pour évaluer les entreprises énergétiques.

Le sujet devient également réputationnel. À mesure que les entreprises publient leurs feuilles de route climat, les émissions indirectes ou mal mesurées attirent davantage l’attention des ONG, des agences de notation extra-financière et des actionnaires.

Gaz, biométhane et transition énergétique : le pari des opérateurs

Face aux critiques, les gestionnaires de réseaux mettent en avant leurs efforts de transformation. GRDF affirme avoir réduit ses émissions de méthane d’environ 10% entre 2012 et 2019 grâce à des programmes de modernisation du réseau. Le secteur insiste également sur le développement du biométhane. Plus de 670 unités de méthanisation injectaient du gaz renouvelable dans le réseau français en 2025, représentant environ 13 TWh de production selon les données compilées par Fournisseurs Gaz.

Pour les opérateurs, cette montée en puissance du gaz renouvelable permettrait de préserver les infrastructures existantes tout en réduisant progressivement l’empreinte carbone globale du système gazier. Le réseau pourrait ainsi devenir un support logistique de la transition énergétique plutôt qu’un actif condamné par la décarbonation.

Néanmoins, plusieurs experts soulignent que le biométhane ne résout pas entièrement le problème des émissions fugitives. Même lorsqu’il est renouvelable, le méthane relâché dans l’atmosphère conserve un effet climatique élevé.

Par ailleurs, la baisse progressive de la consommation de gaz dans le résidentiel fragilise l’équilibre économique des réseaux. Les coûts fixes d’entretien restent considérables, indépendamment des volumes transportés. Cette situation pourrait conduire à une hausse des coûts d’acheminement pour les consommateurs restants, tout en compliquant le financement des investissements environnementaux nécessaires.

Les infrastructures gazières sous pression réglementaire

L’Union européenne renforce progressivement son encadrement des émissions de méthane. Les opérateurs gaziers doivent désormais améliorer leurs dispositifs de mesure, accélérer les réparations et publier des données plus précises sur leurs émissions.

Cette évolution réglementaire pousse les entreprises à intégrer davantage le risque méthane dans leur gouvernance RSE. Pour les groupes énergétiques, l’enjeu consiste désormais à démontrer leur capacité à gérer un héritage industriel lourd tout en restant compatibles avec les objectifs climatiques européens.

La question dépasse largement le seul cas français. Dans l’ensemble de l’Europe, les infrastructures gazières sont confrontées à une même contradiction : assurer la sécurité énergétique tout en réduisant des émissions difficiles à éliminer totalement.

Pour les entreprises du secteur, les prochaines années seront décisives. Leur crédibilité climatique dépendra autant de leurs investissements dans les gaz renouvelables que de leur capacité à réduire concrètement les pertes invisibles qui continuent de s’échapper des réseaux.