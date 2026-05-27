Santé mentale dans l’industrie : derrière la résilience des salariés, un modèle humain sous tension

L’industrie française conserve l’image d’un univers robuste, structuré et résilient. Historiquement, le secteur a bâti sa culture autour de la maîtrise des risques, de la discipline opérationnelle et de la sécurité des environnements de travail. Pourtant, derrière cette solidité apparente, la question de la santé mentale devient progressivement un enjeu central de responsabilité sociale des entreprises.

Le dernier focus sectoriel publié par Qualisocial avec Ipsos, à partir d’un panel de 3 000 salariés français dont 399 issus de l’industrie, montre un secteur qui résiste mieux que prévu sur certains indicateurs psychologiques, mais où plusieurs fragilités structurelles continuent de progresser.

Santé mentale : un salarié de l’industrie sur cinq est fragile

Le premier enseignement de l’étude est celui d’une relative stabilité. La part des salariés de l’industrie présentant une santé mentale fragilisée atteint 23,6 %, un niveau proche de la moyenne nationale établie à 22,2 %. Le taux de salariés considérés en bonne santé mentale s’élève quant à lui à 75,8 %. L’épuisement fréquent concerne 34 % des salariés industriels, contre 34,7 % dans l’ensemble des secteurs.

Ces chiffres pourraient laisser penser que l’industrie traverse mieux que d’autres secteurs les tensions psychologiques liées au travail. Mais cette lecture reste incomplète. Le rapport insiste sur le fait que cette stabilité peut aussi masquer une forme de sous-expression du mal-être psychologique. Dans des environnements professionnels historiquement construits autour de l’endurance, de la résistance et de la capacité à tenir sous pression, les difficultés mentales demeurent souvent moins visibles et moins verbalisées.

Cette réalité apparaît de manière particulièrement nette lorsqu’on observe la question de la parole autour de la santé mentale. Seuls 56 % des salariés de l’industrie considèrent qu’il est aujourd’hui plus facile de parler de santé mentale au travail, alors que cette proportion atteint 60,9 % au niveau national. L’écart peut sembler limité, mais il traduit une différence culturelle profonde. Dans de nombreuses organisations industrielles, les difficultés psychologiques restent associées à une forme de fragilité personnelle plus difficile à assumer que dans les secteurs tertiaires.

La prévention : une habitude dans l’industrie

Le paradoxe du secteur apparaît encore plus clairement lorsque l’on analyse les indicateurs de qualité de vie et des conditions de travail. Le score global QVCT de l’industrie atteint 59,72 sur 100, soit un niveau légèrement supérieur à la moyenne nationale. Sur les dimensions liées à la sécurité et aux conditions matérielles de travail, les performances restent solides. Les opinions positives atteignent 71,3 %, soit 4,8 points de plus que la moyenne française.

Ce résultat confirme l’ancienneté de la culture de prévention dans l’industrie. Les entreprises du secteur ont massivement investi depuis plusieurs décennies dans la réduction des accidents, la sécurisation des postes et la prévention des risques physiques. Cette maturité constitue aujourd’hui encore un point fort du modèle industriel français.

Mais le rapport met aussi en évidence un déséquilibre croissant entre protection physique et protection psychologique. Plusieurs dimensions humaines restent en retrait par rapport à la moyenne nationale. Les compétences et parcours professionnels affichent un déficit de 4,2 points. Les sujets liés à l’inclusion et à l’égalité accusent un retard de 3,6 points. La culture d’entreprise, la communication interne et la place accordée aux salariés enregistrent un écart négatif de 3,5 points.

Autrement dit, l’industrie sait protéger les environnements de travail, mais peine encore à sécuriser les trajectoires humaines. Cette distinction devient essentielle dans un contexte marqué par les transformations industrielles, la transition énergétique, l’automatisation et les tensions de recrutement.

L’organisation du travail : point noir de l’industrie

L’organisation du travail constitue d’ailleurs l’un des principaux facteurs de tension identifiés dans l’étude. La prévisibilité des agendas ne recueille que 61 % d’opinions positives, contre 65,4 % au niveau national. Cet indicateur traduit le poids des contraintes structurelles qui caractérisent encore l’industrie : horaires décalés, rythmes soutenus, impératifs de production, chaînes hiérarchiques complexes et forte dépendance aux objectifs opérationnels.

Cette rigidité organisationnelle agit directement sur la charge mentale des salariés. La difficulté à anticiper les rythmes de travail ou à préserver des temps de récupération suffisants alimente progressivement la fatigue psychologique. Dans les environnements industriels, où les marges de flexibilité restent limitées, cette pression organisationnelle devient un facteur important de vulnérabilité.

Les inquiétudes liées à l’avenir économique renforcent également cette tension. Selon le baromètre, 74,2 % des salariés industriels déclarent avoir confiance dans l’avenir de leur entreprise, contre 76,7 % dans l’ensemble des secteurs. Plus significatif encore, 20,8 % des salariés travaillent dans une organisation considérée comme « en repli », alors que cette proportion n’atteint que 15,9 % au niveau national.