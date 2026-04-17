Ce moment où le mal-être au travail est traité… sans être vraiment résolu

Un problème visible… mais qui persiste

Le mal-être au travail n’est plus ignoré. Fatigue, désengagement, perte de repères, difficulté à se projeter : les signaux sont identifiés, mesurés, intégrés aux politiques RH et aux démarches RSE. Les entreprises agissent, mobilisent des accompagnants, structurent des dispositifs. Et pourtant, sur le terrain, les mêmes situations reviennent. Les collaborateurs comprennent, prennent conscience, définissent des pistes, mais quelques semaines plus tard, le mouvement retombe. Les tensions réapparaissent, les habitudes reprennent. Côté accompagnant, cela se traduit par une impression de devoir relancer sans cesse, malgré des outils solides. Côté accompagné, par le sentiment de ne pas avancer réellement. Le sujet est traité. Le problème, lui, reste.

Des approches solides… aux effets limités dans le temps

Les pratiques d’accompagnement sont structurées, professionnelles, pertinentes. Elles permettent d’éclairer les situations, de poser des mots, de faire émerger des décisions. Mais elles reposent majoritairement sur des logiques de compréhension, de prise de recul, de projection. Or, comprendre ne suffit pas toujours à transformer. Décider ne garantit pas de passer à l’action, ni de s’y tenir. C’est là que le décalage apparaît. Non dans la qualité des approches, mais dans ce qu’elles permettent réellement de soutenir. Ce qui est travaillé ne s’inscrit pas toujours dans la durée. Et c’est précisément ce qui génère, pour les organisations comme pour les accompagnants, un coût invisible mais réel : celui de transformations amorcées, mais non stabilisées.

Une limite plus discrète… encore peu adressée

Ce qui se joue dépasse la seule compréhension des situations. Entre ce qui est identifié et ce qui tient réellement dans le temps, un espace reste peu exploré. C’est là que les dynamiques de fatigue, de désengagement ou d’instabilité continuent de se maintenir, malgré les efforts engagés. Le mal-être ne disparaît pas parce qu’il a été compris. Il persiste lorsque les conditions qui permettent au changement de s’inscrire ne sont pas réunies. C’est sur ce point précis que les pratiques d’accompagnement sont aujourd’hui attendues : non plus uniquement pour éclairer, mais pour permettre à ce qui est engagé de tenir.

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Signature : Ziza KOUDOU — Consultante en régulation stratégique et décision sous tension | Coach professionnelle certifiée en Intelligence Projective© | Expertise du bien-être incarné