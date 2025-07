Ce chat buvait du vin rouge tous les soirs… Il a vécu plus de 30 ans !

La longévité surprenante de certains chats intrigue et émerveille. Alors que la vie d’un chat de compagnie oscille généralement entre 12 et 15 ans, certains arrivent à dépasser les 30 ans. Ces cas intriguent autant leurs propriétaires que les chercheurs qui s’intéressent aux âges avancés des animaux. Ils font aussi questionner ce qu’on connaît sur la santé et le bien-être de nos compagnons félins.

Creme Puff : le record du monde

Creme Puff, un chat ayant vécu à Austin, Texas, détient le record mondial de longévité pour un félin. Né le 3 août 1967, il a atteint l’impressionnant âge de 38 ans et 3 jours avant de s’éteindre le 6 août 2005. Son propriétaire, Jake Perry, adoptait une méthode bien à lui pour s’en occuper. Au programme quotidien : un petit-déjeuner avec des œufs brouillés, du bacon de dinde, et même une petite goutte de vin rouge tous les deux jours. Il y ajoutait des soirées cinéma nocturnes, bien loin des recommandations habituelles des vétérinaires. Ces habitudes hors du commun lui ont valu une place dans le Guinness World Records en tant que chat le plus âgé jamais enregistré, soulignant l’importance de la communication féline pour leur bien-être.

Jake Perry et ses méthodes originales

Jake Perry connaît bien les records de longévité féline. En plus de Creme Puff, il a aussi élevé Granpa Rex Allen, qui a fêté ses 34 ans. Même s’il n’est ni vétérinaire ni spécialiste en nutrition animale, ses méthodes attisent la curiosité. Sa routine mêlait aliments industriels secs et repas maison composés, par exemple, de brocoli, accompagnés d’un café crème. Il n’hésitait pas non plus à organiser des anniversaires pour ses chats avec des gâteaux au thon, prouvant ainsi son attachement sincère à ses compagnons.

On peut se dire que toute cette attention pourrait bien être la clé du mystère de la longévité de ses chats. Comme l’explique Bruce Hardesty, vétérinaire consultant pour Perry : « L’amour et les soins constants qu’il prodiguait à ses animaux pourraient bien être la vraie recette derrière cette longévité exceptionnelle. »

D’autres cas remarquables

Au-delà des États-Unis, d’autres félins font aussi parler d’eux grâce à leur grand âge. En Grande-Bretagne, Flossie est considérée comme la plus vieille chatte vivante avec ses 27 ans. Naomi Rosling, coordinatrice de l’association Cats Protection, s’est déclarée assez surprise en découvrant que les dossiers vétérinaires de Flossie mentionnaient cet âge avancé. Un autre cas britannique notable est celui de Millie, dont le propriétaire, Leslie Greenhough, affirme qu’elle aurait atteint les 30 ans, bien que cela ne soit pas officiellement confirmé.

Ce que disent les recherches sur la longévité féline

Les études sur la vie des chats nous en apprennent beaucoup sur ce phénomène étonnant. Une recherche menée au Royaume-Uni montre que les chats stérilisés tendent à vivre plus longtemps que ceux qui ne le sont pas. En moyenne, les femelles atteignent 12,5 ans tandis que les mâles vivent environ 11,1 ans. En plus, les chats issus de croisements jouissent d’une espérance de vie supérieure à celle des races pures avec une différence d’environ un an.

L’alimentation joue aussi un rôle important dans la durée de vie des félins domestiques. Selon le Journal of Feline Medicine and Surgery, un léger surpoids pourrait même favoriser une meilleure santé globale.