Des chercheurs ont enfin trouvés la technique pour communiquer avec les chats

Les chats, souvent vus comme des animaux mystérieux et réservés, communiquent de façon bien plus nuancée qu’on ne le pense. Une étude récente montre que les humains peuvent faciliter leurs échanges avec ces félins en adoptant un petit geste : le « sourire » félin. Ce mouvement consiste à plisser légèrement les yeux et à cligner lentement des paupières.

Une exploration scientifique d’un nouveau mode de dialogue

En 2020, une étude innovante intitulée « The role of cat eye narrowing movements in cat-human communication » a été publiée dans la revue Nature, Scientific Reports. Réalisée par une équipe de psychologues des universités de Portsmouth et Sussex, cette recherche est la toute première à tester en conditions réelles l’influence du « slow blinking » – ou clignement lent – sur l’interaction entre chats et humains. Les auteurs, Tasmin Humphrey, Leanne Proops, Jemma Forman, Rebecca Spooner et Karen McComb, ont rendu leurs résultats accessibles à tous pour favoriser une meilleure compréhension publique.

Des expériences qui en disent long sur les chats

L’étude s’est déroulée en deux temps. La première expérience a impliqué 21 chats provenant de 14 foyers différents, avec la participation de 14 propriétaires humains. Ces derniers ont été invités à cligner lentement des yeux à environ un mètre de distance de leur animal. Les résultats ont clairement montré que les chats étaient plus enclins à renvoyer ce geste après l’avoir observé chez leurs propriétaires.

La deuxième phase a rassemblé 24 chats supplémentaires, avec une répartition équilibrée entre mâles et femelles, provenant de 8 foyers différents. Ici, un expérimentateur inconnu a adopté soit le clignement lent, soit une expression faciale neutre. Les observations ont mis en évidence que les félins réagissaient mieux au clignement lent en se rapprochant davantage de la main tendue par l’expérimentateur.

Ce que cela signifie pour nos amis félins

Ces observations montrent que les chats perçoivent le clignement lent comme un signe de bienveillance et non comme une menace, contrairement à un regard fixe qui est souvent vu comme agressif. Cette découverte pourrait bien améliorer la santé émotionnelle des chats en favorisant des interactions apaisées avec leurs propriétaires.

Les chercheurs insistent sur le fait que mieux comprendre ces échanges aide à reconsidérer la manière dont les chats expriment leur sociabilité. Comme l’exprime Karen McComb : « C’est formidable de pouvoir montrer que les chats et les humains peuvent échanger de cette manière. » Quant à Tasmin Humphrey, il estime que cette meilleure connaissance pourrait enrichir notre compréhension des capacités sociales des félins.

Quelques réflexions sur le comportement félin

Il est intéressant de voir que comparer les comportements des chats à ceux des chiens n’est pas vraiment pertinent, étant donné les nombreuses différences entre ces deux espèces. Les chats peuvent refléter certains traits de caractère de leurs propriétaires tout en choisissant souvent d’ignorer leur nom.

Cette étude ouvre aussi la porte à des améliorations dans le bien-être des chats, que ce soit dans les cabinets vétérinaires ou dans les refuges pour animaux. En apprenant à mieux établir une connexion positive avec eux, il devient possible d’évaluer leur bien-être dans diverses situations.