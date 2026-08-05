Si vous pensez que l’hiver sera aussi dur que cet été caniculaire, vous vous trompez : voici ce qui nous attend

La température moyenne de l’été 2026 atteint 19,3 °C à l’échelle de l’Allemagne, un chiffre arrêté au 4 août 2026 qui talonne de très près le record absolu de l’été 2003, resté à 19,6 °C. L’écart n’est que de trois dixièmes de degré. L’été n’est d’ailleurs pas terminé : la première semaine d’août s’annonce de nouveau particulièrement chaude, de quoi éventuellement grignoter encore ce qui sépare 2026 du « légendaire été du siècle » de 2003.

Cette proximité avec un été entré dans les mémoires relance une question qui revient chaque fois que le thermomètre grimpe : une chaleur estivale aussi marquée annonce-t-elle un hiver particulièrement rigoureux, un « hiver du siècle » en miroir ? La réponse est non, confirme le site Tamétéo. Aucun lien scientifique fiable n’existe entre la chaleur d’un été et la rigueur de l’hiver qui lui succède.

Le mythe de la compensation ne résiste pas aux faits

L’idée d’un rééquilibrage naturel a la vie dure. De nombreux dictons paysans reposent sur ce principe, comme celui qui promet un hiver « très neigeux et glacial » après un été « chaud et sec ». Sur les trois dictons les plus connus associant chaleur estivale et conditions hivernales, deux prédisent effectivement un hiver rude.

Les faits racontent une tout autre histoire. Les étés 2003, 2018 et 2019 comptent parmi les plus chauds jamais enregistrés en Allemagne. Or les hivers 2018-2019 et 2019-2020 qui les ont suivis se sont révélés nettement trop doux, parfois sans gel notable et, dans certaines régions, presque sans neige. Aucun rééquilibrage climatique n’a été observé.

L’explication tient à la physique plutôt qu’au dicton. Un hiver ne se joue pas sur la chaleur du mois de juillet, mais sur la répartition des pressions atmosphériques au-dessus de l’Atlantique Nord, un phénomène appelé oscillation nord-atlantique. Cette oscillation pèse lourdement sur les températures hivernales, mais n’a pratiquement aucun rapport avec celles de l’été. Qu’il fasse 41 °C en juillet importe donc très peu au temps qu’il fera en janvier : l’hiver repart de zéro.

Le vrai chef d’orchestre du froid et de la neige se situe bien plus haut, au-dessus de l’Arctique : le vortex polaire. Tant qu’il reste stable et bien structuré, l’air froid demeure confiné aux hautes latitudes et le temps reste globalement doux.

S’il se désorganise, en particulier lors d’un réchauffement stratosphérique soudain, l’air arctique peut descendre vers le sud et provoquer des vagues de froid. D’autres signaux entrent en ligne de compte, comme les phénomènes La Niña ou El Niño dans le Pacifique, les régimes de vents dans la stratosphère ou encore l’enneigement de la Sibérie en octobre. Aucun de ces éléments n’a de lien avec le nombre de journées de forte chaleur enregistrées en juillet.

Il existe tout de même un effet réel, mais infime. Un été extrêmement chaud et sec assèche fortement les sols, et cette sécheresse peut se prolonger jusqu’à l’automne. L’article le décrit comme un « murmure » et non comme un « coup de tonnerre » : un signal jugé trop faible pour en déduire l’arrivée d’un hiver du siècle.