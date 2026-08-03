Congés payés : trois salariés sur quatre n’en profitent pas pleinement

Trois salariés français sur quatre renoncent chaque année à une partie de leurs congés payés. Six jours de repos en moyenne restent inutilisés, malgré un cadre légal parmi les plus généreux d’Europe. Derrière ce paradoxe se cache un enjeu managérial majeur : une culture d’entreprise où l’absence demeure mal perçue, une charge de travail excessive, et une incapacité organisationnelle à assurer la continuité des activités. Pour les managers et responsables RH conscients des risques psychosociaux et des enjeux de rétention des talents, cette analyse de Deel constitue un signal d’alarme.

Le diagnostic alarmant : 75% des salariés français sous-utilisent leurs congés

L’étude menée par la plateforme de gestion RH Deel, portant sur 160 000 demandes de congés de 17 500 salariés répartis dans 23 pays, révèle une situation préoccupante. La France affiche un nombre médian de 34 jours de congés payés (RTT inclus), record absolu parmi les pays analysés. Pourtant, seulement 25% des salariés français utilisent l’intégralité de leurs droits. Six jours de repos disparaissent ainsi chaque année dans les méandres de la charge de travail et des contraintes organisationnelles. Maxime Hoff, directeur commercial de Deel France, souligne ce décalage : « La France illustre un paradoxe que l’on retrouve rarement ailleurs : un pays parmi les plus généreux en droits, mais l’un des moins efficaces dans leur utilisation, 6 jours laissés sur la table en moyenne chaque année. »

Alors que la France détient le record européen du nombre de jours accordés, elle affiche paradoxalement le taux d’utilisation le plus faible de l’étude. Des pays disposant de droits similaires (environ 25 jours) présentent des comportements radicalement différents. La Norvège, le Royaume-Uni ou la Pologne enregistrent des taux d’utilisation nettement supérieurs. « Ce que révèle cette analyse, c’est que les comportements en matière de congés sont profondément culturels », analyse Maxime Hoff. La générosité légale ne garantit donc pas automatiquement le bien-être effectif des salariés. Entre droits théoriques et pratiques réelles, un fossé s’est creusé, symptôme d’un dysfonctionnement organisationnel profond.

Les racines du problème : culture d’entreprise et charge de travail

Dans de nombreuses entreprises françaises, partir en congés reste associé à une forme de désengagement. Les managers hésitent à s’absenter, craignant de paraître moins investis que leurs pairs. Les équipes reproduisent ce modèle implicite : si le responsable ne part pas, pourquoi les collaborateurs le feraient-ils ? Cette norme tacite transforme les congés en marqueur négatif plutôt qu’en droit légitime. Les vacances deviennent hors de portée pour des raisons culturelles autant que matérielles. La pression sociale au présentéisme, renforcée par le télétravail qui brouille les frontières entre vie professionnelle et personnelle, amplifie ce phénomène.

Surcharge de travail et difficultés de remplacement : les obstacles réels

Au-delà des représentations culturelles, des contraintes opérationnelles concrètes expliquent l’abandon de jours de congés. La charge de travail excessive rend difficile toute absence prolongée. Lorsque les équipes fonctionnent en flux tendu, le départ d’un collaborateur fragilise l’ensemble du système. L’absence de plan de remplacement structuré aggrave la situation : faute de passation organisée, les salariés préfèrent renoncer à leurs droits plutôt que de laisser leurs dossiers en souffrance. Les PME et TPE, aux effectifs réduits, rencontrent particulièrement cette difficulté. Le retour de congés s’accompagne souvent d’une surcharge compensatoire, dissuadant les salariés de s’absenter à nouveau.

Risques psychosociaux : l’impact caché des congés non pris

Les jours de repos abandonnés constituent un indicateur préoccupant de risques psychosociaux. La fatigue accumulée favorise l’épuisement professionnel, diminue la concentration et accroît les erreurs. Selon plusieurs études RH, le manque de récupération régulière augmente l’absentéisme maladie et le turnover. Les collaborateurs privés de coupures significatives développent un sentiment de frustration et de dévalorisation. La qualité de vie au travail se dégrade progressivement, entraînant une baisse de l’engagement et de la productivité. Pour les entreprises engagées dans une démarche RSE, ignorer ce signal reviendrait à négliger un pilier fondamental du bien-être organisationnel.

Transformer la culture : stratégies et leviers pour les managers

Donner l’exemple : le rôle crucial du manager en tant que modèle

Le changement culturel commence au sommet de la hiérarchie. Les dirigeants et managers doivent prendre leurs congés de manière visible et assumée. Communiquer publiquement sur ses dates d’absence, partager ses projets de récupération, valoriser le repos comme facteur de performance : autant de signaux qui normalisent la déconnexion. Lorsqu’un responsable d’équipe s’absente régulièrement sans culpabilité, il autorise implicitement ses collaborateurs à faire de même. Cette exemplarité managériale brise le cercle vicieux du présentéisme et réhabilite le repos comme composante légitime de l’efficacité professionnelle.

Planification et remplacement : créer les conditions pratiques

Anticiper les absences transforme les congés en opportunité organisationnelle plutôt qu’en contrainte. Les entreprises performantes instaurent des calendriers prévisionnels dès le premier trimestre, identifient les périodes critiques et organisent les remplacements en amont. La polyvalence des équipes, favorisée par des formations croisées, permet d’assurer la continuité sans surcharge individuelle. Les outils collaboratifs facilitent la transmission d’informations et réduisent la dépendance aux personnes clés. Certaines organisations imposent même des périodes de congés obligatoires, garantissant que chaque salarié bénéficie effectivement de ses droits. L’évolution des motifs d’absence légitimes montre que les entreprises doivent adapter leurs pratiques aux attentes sociétales.

Communication et normalisation : intégrer les congés dans la politique RH

Les directions des ressources humaines jouent un rôle déterminant dans la transformation culturelle. Communiquer régulièrement sur l’importance du repos, suivre les taux d’utilisation par service, alerter les managers dont les équipes accumulent des jours non pris : autant d’actions concrètes. Certaines entreprises intègrent désormais dans les entretiens annuels un indicateur de prise effective de congés, valorisant les managers qui favorisent la déconnexion de leurs équipes. D’autres instaurent des politiques de « use it or lose it », interdisant le report systématique. La sensibilisation aux risques psychosociaux doit inclure explicitement la question des congés non pris comme signal d’alerte précoce.