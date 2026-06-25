Carambar renforce son engagement social aux côtés des sapeurs-pompiers

Avec le retour des Carahéros dans les rayons en juin 2026, Carambar confirme sa volonté de mettre sa notoriété au service de l’intérêt général. En renouvelant son partenariat avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, le confiseur associe prévention, pédagogie et solidarité dans une initiative qui illustre concrètement sa stratégie RSE.

Carambar et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers unissent leurs forces

Le mois de juin 2026 marque le lancement d’une nouvelle édition des Carahéros, une opération menée conjointement par Carambar et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF). Après une première collaboration remarquée l’année précédente, la marque emblématique de la confiserie française poursuit son engagement en faveur de la sensibilisation aux risques du quotidien.

Pour Carambar & Co, propriétaire de la marque Carambar, cette initiative dépasse largement le cadre d’une opération marketing. Elle s’inscrit dans une démarche plus large de contribution à l’intérêt collectif, en utilisant la popularité de ses produits pour diffuser des messages de prévention auprès du plus grand nombre.

À travers les Carahéros, Carambar mise sur une recette simple : associer l’humour qui a fait son succès à des conseils de sécurité accessibles à tous. Les célèbres papillotes renferment ainsi des messages de prévention portant notamment sur les incendies domestiques, les brûlures ou encore les comportements à adopter en situation d’urgence. Parmi les conseils diffusés figure notamment ce message : « avoir un détecteur de fumée à la maison, c’est comme avoir de l’eau dans le désert : ça peut sauver une vie ». Une autre papillote rappelle qu’« en cas de brûlure, il faut agir comme un pompier pour éteindre les flammes : utiliser de l’eau immédiatement ». Cette approche ludique permet de toucher un public particulièrement large, notamment les familles et les enfants. En s’appuyant sur un produit du quotidien, la marque transforme un moment de consommation en opportunité d’apprentissage.

La démarche répond également aux objectifs poursuivis par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. L’organisation, qui rassemble plus de 286.000 adhérents, œuvre depuis de nombreuses années au développement d’une véritable culture de sécurité civile auprès de la population. Son rôle ne se limite pas à la représentation des sapeurs-pompiers. Elle intervient également dans les domaines de la prévention, de la solidarité et de l’éducation aux risques.

Carambar place la prévention au cœur de son engagement sociétal

L’édition 2026 des Carahéros bénéficie d’une identité visuelle renouvelée. Les sachets Caramel et Fruits adoptent un design modernisé tout en conservant les couleurs historiques de la marque. Disponibles en édition limitée à partir de juin, ils sont commercialisés au prix conseillé de 2,15 euros pour les formats de 320 grammes.

Au-delà du packaging, l’initiative repose sur une véritable logique de sensibilisation. Carambar et la FNSPF cherchent à transmettre des réflexes simples susceptibles de sauver des vies. Dans un contexte où les accidents domestiques demeurent nombreux chaque année en France, la prévention constitue un enjeu majeur de santé publique.

La campagne se prolonge également par une opération spéciale destinée à renforcer l’engagement du public. Cinquante casques de pompier ont été dissimulés dans certains sachets grâce à des papillotes gagnantes. L’objectif est d’attirer l’attention des consommateurs tout en valorisant l’univers des sapeurs-pompiers auprès des plus jeunes.

Cette capacité à associer communication grand public et utilité sociale constitue un exemple intéressant de RSE appliquée au secteur agroalimentaire. Là où certaines initiatives se concentrent principalement sur les enjeux environnementaux, les Carahéros mettent en avant la dimension sociétale de l’engagement des entreprises.

Les Carahéros sur le terrain avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers

L’action ne se limite pas aux rayons des supermarchés. Dans le prolongement de l’opération, les Carahéros accompagnent les sapeurs-pompiers lors de leur tournée estivale organisée à travers la France entre avril et septembre 2026. Cette tournée permet aux équipes de la FNSPF d’aller directement à la rencontre du public. Des animations pédagogiques sont proposées dans plusieurs villes afin de sensibiliser les enfants et les familles aux gestes qui sauvent, aux comportements de prévention et aux missions assurées quotidiennement par les sapeurs-pompiers.

L’autocar CaraHéros constitue désormais un support de médiation particulièrement apprécié. Il favorise les échanges entre les citoyens et les acteurs de la sécurité civile tout en rendant les messages de prévention plus accessibles. Cette présence sur le terrain illustre la complémentarité des deux partenaires. D’un côté, Carambar apporte sa notoriété et sa capacité à toucher un vaste public. De l’autre, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers met à disposition son expertise reconnue en matière de prévention et de sécurité.

Le partenariat repose ainsi sur des valeurs communes de proximité, de confiance et de solidarité. Des principes qui trouvent un écho particulier dans le contexte actuel, marqué par la multiplication des défis liés à la sécurité civile et à la gestion des risques.

Carambar & Co affirme une stratégie RSE plus large

L’opération Carahéros s’inscrit dans une politique RSE plus globale menée par Carambar & Co. L’entreprise, fondée en 2017, regroupe plusieurs marques emblématiques du patrimoine alimentaire français telles que Carambar, Malabar, Kréma, Poulain, Mi-Cho-Ko ou encore Lutti. Présente sur quatre sites industriels français, l’entreprise emploie plus de 900 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 420 millions d’euros en 2024.

La responsabilité sociétale figure désormais parmi les axes structurants de sa stratégie. Le groupe met notamment en avant des actions liées à la qualité de vie au travail, à l’égalité professionnelle et à la réduction du gaspillage alimentaire. Carambar & Co est ainsi signataire du pacte Too Good To Go destiné à lutter contre le gaspillage. L’entreprise revendique également un index d’égalité femmes-hommes de 89 sur 100 et indique que 77 % de ses collaborateurs se déclarent fiers des produits et des marques qu’ils fabriquent.

Dans ce contexte, le partenariat avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers apparaît comme une illustration concrète de l’engagement sociétal du groupe. En utilisant la puissance d’une marque populaire pour diffuser des messages de prévention, Carambar démontre qu’une entreprise peut contribuer à des enjeux d’intérêt général tout en restant fidèle à son identité.