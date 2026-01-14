Bridgestone Aircraft Tire Europe distinguée par EcoVadis pour sa stratégie de durabilité

Le 13 janvier 2026, Bridgestone Aircraft Tire Europe s’est vu décerner la médaille d’or EcoVadis 2025. Cette reconnaissance internationale vient récompenser les performances RSE de Bridgestone Aircraft Tire Europe, acteur clé du pneumatique aéronautique, évalué selon des critères stricts couvrant l’environnement, le social, l’éthique et les achats responsables.

Environnement, conditions de travail, éthique des affaires, achats durables… : l’entreprise excelle dans tous les domaines

Bridgestone Aircraft Tire Europe s’est hissée en 2025 dans le cercle restreint des entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis. Cette plateforme internationale a attribué à l’entreprise la médaille d’or, positionnant Bridgestone Aircraft Tire Europe dans le top 5% des 130.000 entreprises analysées dans le monde. Cette progression est d’autant plus notable que l’entreprise n’avait obtenu qu’une médaille de bronze deux ans auparavant.

Cependant, cette reconnaissance ne repose pas sur un seul indicateur. EcoVadis évalue les organisations sur quatre piliers distincts mais complémentaires : l’environnement, le respect des droits humains et des conditions de travail, l’éthique des affaires et les achats durables. Bridgestone Aircraft Tire Europe a amélioré ses résultats sur l’ensemble de ces critères, ce qui lui permet aujourd’hui d’accéder au niveau Gold, une distinction attribuée à une minorité d’acteurs industriels.

La direction de l’entreprise a souligné la dimension collective de cette réussite. « Après avoir reçu le Bronze il y a seulement deux ans, cette médaille d’or EcoVadis reconnaît les progrès rapides réalisés dans notre parcours de durabilité », a déclaré Jean-Philippe Minet, directeur général de Bridgestone Aircraft Tire Europe. Il a également insisté sur l’engagement des équipes, dont la mobilisation a permis d’atteindre le top 5% mondial cette année.

Bridgestone Aircraft Tire Europe a livré son bilan carbone complet

Bridgestone Aircraft Tire Europe évolue sur un marché hautement réglementé, celui du pneumatique aéronautique, où la sécurité, la fiabilité et la performance restent centrales. Toutefois, l’entreprise intègre désormais la durabilité comme un axe structurant de son modèle industriel. L’année 2025 a marqué une étape importante avec la réalisation d’un bilan carbone complet couvrant les scopes 1, 2 et 3.

Par ailleurs, Bridgestone Aircraft Tire Europe a conduit un audit énergétique approfondi afin d’identifier les leviers de réduction de ses consommations. Cette démarche s’inscrit dans une feuille de route de décarbonation plus large, destinée à réduire l’empreinte environnementale de ses activités industrielles. Ces actions s’ajoutent à une politique d’optimisation des processus de production, essentielle dans un secteur où les exigences techniques sont particulièrement élevées.

Le volet social constitue un autre pilier du modèle RSE de Bridgestone Aircraft Tire Europe. L’entreprise a atteint, à la fin de l’année 2025, quatre années consécutives sans accident avec arrêt de travail. Ce résultat illustre les investissements réalisés en matière de prévention, de formation et de culture sécurité, des enjeux critiques dans l’industrie manufacturière.

Enfin, Bridgestone Aircraft Tire Europe opère dans plus de 220 secteurs industriels évalués par EcoVadis à l’échelle mondiale, ce qui renforce la portée comparative de cette distinction. Dans ce contexte concurrentiel, l’obtention de la médaille d’or traduit un alignement progressif entre performance industrielle et exigences RSE.

Bridgestone Aircraft Tire Europe inscrit la durabilité dans sa stratégie long terme

Au-delà des indicateurs chiffrés, Bridgestone Aircraft Tire Europe inscrit ses engagements dans le cadre du programme global « Bridgestone E8 Commitment ». Cette initiative vise à structurer les actions du groupe autour de valeurs telles que l’énergie, l’écologie, l’efficacité et l’égalité. Plusieurs projets locaux ont été menés en cohérence avec cette stratégie.

L’entreprise a notamment développé des partenariats sportifs et soutenu des actions caritatives en faveur d’enfants défavorisés et d’organisations engagées dans la lutte contre le cancer. Ces initiatives complètent les actions environnementales et sociales internes, en élargissant l’impact sociétal de Bridgestone Aircraft Tire Europe au-delà de son périmètre industriel strict.

Cette reconnaissance EcoVadis intervient également dans un contexte de pression accrue sur la chaîne de valeur aéronautique. Les clients, équipementiers et donneurs d’ordre exigent désormais des garanties solides en matière de traçabilité, d’achats responsables et de conformité éthique.

À ce stade, l’entreprise ne communique pas d’objectifs chiffrés publics à long terme, mais la dynamique observée entre 2023 et 2025 suggère une intégration progressive et structurée de la durabilité dans sa stratégie globale. Pour Bridgestone Aircraft Tire Europe, la médaille d’or EcoVadis 2025 apparaît moins comme un aboutissement que comme une étape dans un processus de transformation continue.