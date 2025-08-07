Bretagne : ces 17 plages où se baigner pourrait gâcher vos vacances

La Bretagne, bien connue pour ses paysages côtiers impressionnants et son patrimoine culturel foisonnant, se retrouve aujourd’hui face à un sacré problème : la pollution des plages. Quand l’été arrive et que les températures montent, le littoral breton se remplit de touristes. Mais derrière cette ambiance estivale se cachent des inquiétudes sur la qualité de l’eau et les risques pour la santé, ce qui rend indispensable de surveiller et d’améliorer l’état écologique de ces lieux.

Un coin de paradis en péril

La Plage du Château, implantée à Landunvez dans le Finistère nord, illustre bien la beauté des côtes bretonnes, notamment sur la côte d’Iroise. Réputée pour ses étendues de sable fin, la région attire chaque année des milliers de visiteurs. Pourtant, malgré ce charme indéniable, certaines plages, comme celle de Pors Lous à Telgruc-sur-Mer, peinent à offrir une eau de qualité acceptable.

Pour vous donner une idée, cette plage a été fermée pendant cinq ans à cause de pollutions répétées, puis a rouvert en juillet 2024. Malheureusement, elle s’est retrouvée en dernière position du classement « La Belle Plage » avec une note inquiétante de 42,86/100. Selon l’association Eau et rivières de Bretagne, 17 plages bretonnes sont désormais à esquiver, tant la pollution y persiste.

D’où vient tout ça et ce que ça provoque

Les principales causes de cette pollution de l’eau sont liées aux activités agricoles alentour. Les élevages intensifs en amont entraînent le ruissellement d’eaux pluviales chargées en polluants qui se retrouvent en bord de mer, un phénomène qui se renforce quand il pleut.

Les risques pour la santé ne sont pas à prendre à la légère. On parle notamment d’otites et de dermatites, qui touchent particulièrement ceux qui pratiquent des sports nautiques, soulignant l’importance de la sécurité des plages. Pour citer le vice-président d’Eau et rivières de Bretagne : « J’avais des otites à répétition en surfant, mes copains aussi. Je me suis demandé s’il n’y avait pas un souci. » Ces problèmes de santé rappellent aux baigneurs qu’il est important de se renseigner sur la qualité de l’eau avant de se jeter à l’eau.

Des avis partagés et un appel à agir

Malgré ces défis, la Bretagne ne se laisse pas enfermer dans une seule image et change de visage selon les saisons. Pendant les fortes chaleurs, par exemple début août, la région devient la destination de prédilection grâce à sa fraîcheur, à l’inverse d’autres régions françaises plus étouffantes. Pour citer Christophe Le Visage : « J’ai joué comme ces enfants moi aussi, mais maintenant je ne peux pas m’empêcher de trouver ça dégoûtant. »

Ce constat partagé devrait pousser aussi bien les autorités locales que les habitants à retrousser leurs manches pour redresser la situation. Les Bretons, fiers des atouts uniques de leur région, espèrent bien inverser la tendance et effacer l’image négative liée à la pollution.