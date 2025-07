N’allez pas sur cette plage cet été, c’est la plus polluée de France

En France, la pollution qui touche les plages représente un vrai problème, tant pour l’environnement que pour le tourisme. Près d’une plage sur cinq montre régulièrement des signes de pollution. Parmi les responsables, on compte les eaux usées, les déchets plastiques, les déchets agricoles, les déjections animales, les gaz toxiques et certaines bactéries.

La carte « La Belle Plage » : un outil à découvrir

L’association Eau et Rivières de Bretagne (ERB) a créé une carte interactive appelée « La Belle Plage« . Cet outil classe 1854 plages de France métropolitaine en quatre groupes : « Recommandé », « Peu risqué », « Déconseillé » et « À éviter ». Accessible gratuitement sur le site labelleplage.fr, il permet à tout le monde de se renseigner facilement sur la qualité des eaux de baignade.

Parmi ces plages, la Plage des Flots Bleus à Saint-Laurent-du-Var dans les Alpes-Maritimes ressort comme la plus polluée, avec une note de qualité sanitaire de seulement 40,54%. Elle est classée « à éviter ».

Un souci sur tout le littoral français

Au-delà de Saint-Laurent-du-Var, d’autres plages comme Boulogne Centre Plage dans le Pas-de-Calais et La Brèche en Normandie figurent parmi les plus touchées. Le littoral, s’étendant de Brest à Dunkerque, ainsi que la Côte d’Azur, subissent aussi les effets de cette pollution.

Les principales causes se trouvent dans les rejets directs de stations d’épuration qui ne fonctionnent pas correctement et la pollution de l’eau lors d’épisodes de pluie. De plus, les eaux de ruissellement apportent souvent des bactéries fécales dans les zones de baignade.

Comment sont faits les relevés et quels sont les chiffres

Le classement repose sur des prélèvements réalisés par les agences régionales de santé (ARS). La méthode évalue le pourcentage de prélèvements jugés « bons », en se basant sur la fréquence des contrôles plutôt que sur la gravité des pics de pollution. Sur les 1854 plages analysées, 593 sont recommandées, 814 considérées comme peu risquées, 364 sont déconseillées et 83 sont classées « à éviter ».

L’association ERB se base également sur une méthode distincte qui étudie une période de quatre ans pour établir son barème, en se référant à la concentration microbiologique, notamment la présence d’Escherichia coli et d’entérocoques intestinaux.

Les défis écologiques et économiques

La pollution des plages françaises pose un sacré problème pour l’environnement et pour l’économie des stations balnéaires qui dépendent du tourisme, en partie à cause de la pollution plastique.

En 2024, la hausse des précipitations a intensifié le ruissellement de substances nocives, comme les engrais et pesticides, vers ces zones sensibles.

Malgré tout, plus des trois quarts des plages françaises restent considérées comme propres. Des régions comme les Pyrénées-Orientales, la Vendée, la Gironde ou encore la Corse offrent aux vacanciers des espaces préservés pour profiter du littoral.