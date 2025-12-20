Bois jurassien : une indication géographique protège un savoir-faire ancestral

C’est une reconnaissance attendue et hautement symbolique pour l’artisanat français. La tournerie et la tabletterie du Massif du Jura bénéficient désormais d’une indication géographique officielle, consacrant un savoir-faire ancien du bois solidement ancré dans le territoire jurassien et transmis depuis des générations.

Le bois, socle historique d’un artisanat jurassien reconnu

L’Institut national de la propriété industrielle a homologué l’indication géographique « Tournerie et tabletterie du Massif du Jura », une protection juridique qui reconnaît formellement l’origine territoriale, la qualité et la spécificité de ces objets façonnés en bois.

Depuis plusieurs siècles, le bois structure l’identité économique et culturelle du Massif du Jura. Grâce à la densité forestière du territoire, les artisans ont développé très tôt des techniques spécifiques pour transformer la matière première locale en objets du quotidien. Ainsi, le bois jurassien devient à la fois ressource, langage et héritage, façonné par des gestes précis et constants. Cette tradition s’appuie notamment sur des essences locales comme le hêtre, l’épicéa ou le buis, rigoureusement sélectionnées pour leurs qualités mécaniques et esthétiques.

Cette reconnaissance par une indication géographique vient officialiser la relation étroite entre le bois et le territoire du Jura. La tournerie consiste à façonner des pièces en bois sur un tour, tandis que la tabletterie regroupe des techniques de découpe et d’assemblage à plat permettant la création d’objets variés. Ces procédés, transmis de génération en génération, forment un socle commun partagé par les ateliers du massif du Jura.

Bois jurassien : enfin une protection juridique

L’obtention de l’indication géographique pour la tournerie et la tabletterie du Massif du Jura constitue une avancée majeure pour les professionnels du bois. Cette protection garantit que les étapes essentielles de fabrication sont réalisées dans une aire géographique précisément définie, couvrant les départements du Jura, du Doubs, de l’Ain et du Territoire de Belfort. Ce cadre permet de sécuriser l’usage du nom et d’éviter les détournements commerciaux, tout en renforçant la lisibilité pour les consommateurs.

Avant son homologation, la demande d’indication géographique a fait l’objet d’une enquête publique menée du 22 août au 22 octobre 2025. Cette procédure réglementaire a mobilisé huit entreprises locales, représentant plus de 80 emplois liés directement au travail du bois.

Des objets en bois porteurs d’identité et de valeur territoriale

L’indication géographique couvre une large gamme d’objets en bois issus de la tournerie et de la tabletterie. Jeux, jouets, articles ménagers, éléments décoratifs, coffrets ou petit mobilier font partie des productions concernées, dès lors qu’elles respectent le cahier des charges validé par l’INPI. Ce document précise les techniques autorisées, les types de bois utilisés et les étapes de transformation, garantissant une cohérence qualitative entre les différents ateliers.

Pour les artisans du Jura, cette reconnaissance représente bien plus qu’un label. Elle renforce la valeur ajoutée des objets en bois, tout en légitimant un savoir-faire longtemps resté discret. Comme le souligne l’INPI, « dans le massif jurassien, la tournerie et la tabletterie perpétuent l’art ancestral du travail du bois », rappelant ainsi la profondeur historique et culturelle de ces métiers.

Un levier de transmission et de pérennisation du bois jurassien

Au-delà de la protection économique, l’indication géographique agit comme un outil de transmission. En structurant les pratiques autour d’un référentiel commun, elle encourage la formation des jeunes générations aux métiers du bois. Dans le Jura, cette dynamique s’inscrit dans un contexte où la sauvegarde des savoir-faire locaux devient un enjeu central d’aménagement du territoire, selon les services de l’État en région.

Enfin, l’homologation de la tournerie et de la tabletterie du Massif du Jura s’inscrit dans un mouvement national plus large. Il s’agit de la 25ᵉ indication géographique reconnue par l’INPI pour des produits manufacturés, un chiffre qui illustre la montée en puissance de ce dispositif au service de l’artisanat français.