Après 400 ans d’absence, un couple de castors s’installe dans le nord de Londres : les riverains n’en reviennent pas

Un couple de castors eurasiens, un mâle et une femelle tous deux âgés de deux ans, a été relâché le jeudi 17 mars 2022 dans un enclos aménagé sur le domaine de Forty Hall Farm, à Enfield, dans le nord de Londres. Le projet, conçu conjointement par le conseil municipal d’Enfield et le Capel Manor College, vise à restaurer la nature et l’habitat fluvial du secteur, tout en réduisant les risques d’inondation.

À sa libération, le mâle s’est dirigé tout droit vers l’étang de l’enclos. La femelle, elle, s’est fait plus discrète : il a fallu l’inciter à sortir de sa caisse de transport, et elle n’a été relâchée qu’un peu plus tard.

Elle a fini par émerger dans un ruisseau peu profond avant de rejoindre son compagnon. En attendant de recevoir des noms définitifs, choisis par les habitants, les deux animaux portaient des surnoms provisoires : Justin Beaver et Sigourney Beaver.

Selon le Natural History Museum, il s’agit de la première présence de castors à Londres depuis plus de 400 ans. L’espèce, autrefois répandue en Grande-Bretagne, avait été chassée jusqu’à l’extinction au XVIe siècle pour sa fourrure, ses glandes et sa viande. Le mâle provient d’une famille de castors engagée dans un projet de réduction des inondations dans le Yorkshire ; la femelle est un castor sauvage originaire du bassin de la Tay, en Écosse.

Des barrages en 48 heures

Selon Fondriest Environmental, les castors ont commencé à abattre des arbres, ramasser des branches et construire des barrages environ 48 heures après leur arrivée. Ce chantier a ralenti l’écoulement de l’eau dans certaines parties de l’enclos, faisant apparaître des étangs et des zones humides. Des martins-pêcheurs, des libellules, des couleuvres à collier et des chouettes effraies ont depuis été recensés dans cet habitat émergent, où les relevés écologiques se poursuivent.

Le Natural History Museum décrit les castors comme des ingénieurs naturels : en abattant des arbres et en construisant des barrages, ils ralentissent, stockent et filtrent l’eau, ce qui attire d’autres espèces sauvages et peut limiter les inondations en aval. Les zones dégagées par l’abattage laissent aussi passer davantage de lumière, favorisant la pousse d’herbes et de fleurs sauvages.

Le couple d’Enfield a fini par avoir un petit, un kit, confirmant le succès de sa reproduction. Roisin Campbell-Palmer, responsable de la restauration des castors au Beaver Trust, espérait que le couple se reproduirait dans l’année suivant son installation. Ian Barnes, chef adjoint du conseil municipal d’Enfield, a déclaré que les castors font un travail incroyable, et que c’est pourquoi ils sont si heureux qu’après 400 ans, ils soient de retour à Enfield.

Campbell-Palmer se dit pour sa part satisfaite de réintroduire des castors à si grande proximité d’une zone urbaine, en collaboration avec une équipe vétérinaire élargie chargée de veiller à leur bien-être.

Cette réintroduction s’inscrit dans un plan de deux ans mené par le conseil municipal d’Enfield pour lutter contre les effets du changement climatique. À l’échelle du pays, des castors vivent désormais à l’état sauvage sur plusieurs rivières en Écosse et en Angleterre, via des essais officiels, des relâchers illégaux ou des animaux échappés, et d’autres ont été installés dans des enclos dans plusieurs comtés anglais. Les défenseurs de l’environnement attendent une décision du gouvernement autorisant, sous certains critères, des relâchers en pleine nature.

Une fois le couple installé dans son enclos, une caméra dédiée, la beaver cam, doit permettre au public de suivre à distance la vie des deux animaux.