200 000 $ pour celui qui stoppera ces moules invasives : les ingénieurs avouent qu’aucune solution ne fonctionne depuis 30 ans

L’U.S. Bureau of Reclamation a lancé un concours en trois phases baptisé « Halt the Hitchhiker », destiné à trouver une solution pour neutraliser les moules invasives logées dans les réservoirs de ballast des bateaux. Les récompenses s’échelonnent de 20 000 dollars à 200 000 dollars selon les étapes franchies par les candidats.

L’organisme, qui supervise la gestion des ressources en eau dans l’ouest des États-Unis et se présente comme le premier distributeur d’eau potable du pays, a confié l’organisation du concours à yet2, une agence de conseil en innovation ouverte. Particuliers, équipes universitaires, startups ou chercheurs indépendants basés aux États-Unis peuvent candidater. L’ambition affichée : automatiser la décontamination des ballasts sans intervention humaine, et casser la chaîne de contamination qui relie un lac à l’autre.

Trois espèces, un même mode de propagation

Selon Presse Citron, trois mollusques sont dans le viseur du Bureau of Reclamation : la moule zébrée (Dreissena polymorpha), la moule quagga (Dreissena rostriformis bugensis) et la moule dorée (Limnoperna fortunei), détectée pour la première fois en Californie en octobre 2024. Ni comestibles ni inoffensives, elles concentrent métaux lourds et agents pathogènes, et se fixent en colonies très denses sur toute surface dure : conduites, pompes hydrauliques, équipements énergétiques.

Les débits des conduites d’eau douce alimentant villes et parcelles agricoles peuvent s’en trouver réduits, tout comme le fonctionnement de complexes industriels et de barrages hydroélectriques.

Leur principal vecteur reste les réservoirs de ballast des bateaux, ces cuves que les plaisanciers remplissent et vident pour ajuster l’assiette de leur embarcation. Même drainés, ces réservoirs conservent une petite quantité d’eau contenant des larves microscopiques, invisibles à l’œil nu. Il suffit qu’un plaisancier vide son ballast dans un lac, puis remette son bateau à l’eau la semaine suivante ailleurs, pour amorcer la colonisation d’un nouvel écosystème aquatique.

Trois phases rythment le concours. La première repose sur des dossiers écrits : les candidats y détaillent leur stratégie pour neutraliser les larves, et six équipes retenues par yet2 empochent chacune jusqu’à 25 000 dollars. En phase 2, les trois meilleures équipes défendent oralement leur méthode devant un jury, contre 50 000 dollars chacune.

La phase 3, enfin, impose la construction d’un prototype testé en laboratoire : 125 000 dollars pour la première place, 75 000 pour la deuxième, 50 000 pour la troisième. Seule l’équipe qui termine première à cette dernière étape, après avoir déjà remporté les deux précédentes, repart avec le jackpot cumulé de 200 000 dollars.