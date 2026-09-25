Actifs malades : Cancer@Work crée le rôle de coordinateur inclusion santé pour les entreprises

Un actif sur quatre en France est touché par une affection de longue durée, représentant 10 % de la population active. Face à cette situation, Cancer@Work innove en professionnalisant l’accompagnement des salariés malades avec la création du poste de « Coordinateur inclusion santé ». Depuis septembre 2026, ce programme de certification de 16 jours transforme l’expérience personnelle de la maladie en compétences au service de la cohésion d’équipe et de la performance humaine.

Repenser la maladie comme une ressource : l’approche de Cancer@Work

Anne-Sophie Tuszynski, fondatrice de Cancer@Work, affirme : « Trop longtemps, la maladie a été dissimulée. Nous prouvons qu’elle peut être un moteur d’engagement et de valeur. » Fondée en 2012, l’association regroupe aujourd’hui plus de 200 entreprises, représentant 10 % des actifs français. Elle propose une vision révolutionnaire : transformer la maladie en levier de changement culturel plutôt qu’en frein à la productivité. Les arrêts de longue durée ont augmenté de 58 % en cinq ans, soulignant l’urgence d’un soutien structuré. De plus, un actif sur cinq est aidant, ce qui pose des défis de conciliation entre travail et santé.

Un nouveau métier au service de l’inclusion : le Coordinateur inclusion santé

Ce dispositif s’adresse aux professionnels des ressources humaines, aux référents handicap, aux managers, ainsi qu’aux personnes ayant vécu la maladie et souhaitant valoriser leur expérience. Le groupe Emeria a été pionnier en 2025, co-construisant le premier parcours pilote avec France Travail et Ruban Rose. Les candidats suivent une formation rigoureuse de 16 jours sur trois mois, combinant théorie, mises en situation et accompagnement sur le terrain. Les profils recherchés allient sensibilité humaine et rigueur opérationnelle, avec une capacité à coordonner différents acteurs (médecins du travail, CPAM, managers) et à maîtriser les obligations légales en matière de santé.

Les Coordinateurs inclusion santé remplissent six missions clés : adapter les postes de travail pour maintenir l’emploi, soutenir la politique d’inclusion de l’entreprise, sensibiliser les équipes pour briser les tabous, accompagner individuellement les salariés malades dans leur parcours, évaluer l’impact des actions menées et garantir le respect des obligations de prévention santé.

La formation se divise en trois modules : les fondamentaux juridiques et médicaux, les compétences relationnelles, et la coordination opérationnelle. Les participants alternent entre sessions en présentiel et mises en pratique dans leur organisation. À l’issue, ils obtiennent une certification reconnue, validant leur capacité à exercer ce nouveau métier.

Impact humain et social : l’entreprise comme force d’inclusion

Maintenir un salarié malade dans l’emploi a des effets positifs mesurables. Pour l’individu, continuer à travailler maintient l’estime de soi et le lien social. Pour l’équipe, la présence d’un collègue accompagné renforce la solidarité. Cancer@Work souligne que « le maintien au travail est un facteur de performance économique et de cohésion sociale ». Les entreprises membres notent une amélioration du climat interne et une réduction du turnover. Les managers trouvent dans le coordinateur un soutien technique et humain, tandis que les collègues acceptent mieux les aménagements nécessaires.

Le groupe Emeria a mis en place le parcours pilote en 2025, formant trois coordinateurs issus de divers horizons. En six mois, ces professionnels ont accompagné quinze salariés atteints d’affections longues, coordonnant les échanges pour éviter les ruptures et incompréhensions. Emeria a constaté une réduction de 30 % des arrêts prolongés et une hausse de la satisfaction des équipes.

Déploiement RSE : un standard d’inclusion pour tous les secteurs

Avant le lancement du parcours certifiant, Cancer@Work avait développé un Label à trois niveaux pour les organisations. Le niveau « Engagement » valide les premières actions de sensibilisation, le niveau « Déploiement » atteste d’une politique structurée d’accompagnement, et le niveau « Excellence » récompense l’intégration de l’inclusion santé dans la stratégie globale de RSE. Le parcours de Coordinateur inclusion santé s’inscrit dans cette progression, professionnalisant les pratiques et accélérant la maturité des entreprises. Avec plus de 200 membres, Cancer@Work touche directement 10 % des actifs français et ambitionne de former 500 coordinateurs d’ici 2028. L’association collabore aussi avec les pouvoirs publics pour faire reconnaître officiellement ce nouveau métier.