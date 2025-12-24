ZFE prolongée en 2026 : quels impacts pour le transport à Paris ?

Le 22 décembre 2025, la Métropole du Grand Paris a officialisé la prolongation de la ZFE jusqu’au 31 décembre 2026. À Paris et dans 76 autres communes, le dispositif de régulation du transport et de la voiture individuelle reste donc en vigueur.

ZFE prolongée à Paris : ce que la décision change pour le transport urbain

La ZFE reste pleinement applicable à Paris et dans l’ensemble du périmètre métropolitain. Toutefois, la prolongation votée par la Métropole du Grand Paris s’accompagne d’un statu quo sur les modalités de contrôle. Ainsi, en 2026, aucune sanction automatique ne sera appliquée aux véhicules classés Crit’Air 3, malgré leur statut de voiture polluante au regard du dispositif. Cette période dite pédagogique prolonge une approche graduelle déjà engagée, afin de laisser du temps aux acteurs du transport pour s’adapter.

Cependant, cette prolongation n’est pas synonyme d’abandon. La Métropole insiste sur la continuité de la stratégie de réduction de la pollution, en rappelant que la ZFE concerne toujours 77 communes situées à l’intérieur de l’A86. Selon les données communiquées par la collectivité, ce périmètre concentre une part significative des émissions liées au transport routier. Dès lors, maintenir la ZFE apparaît comme un compromis entre acceptabilité sociale et impératifs environnementaux. Dans ce cadre, le Pass ZFE 24H est reconduit. Il autorise jusqu’à 24 jours de circulation par an pour les véhicules normalement exclus. Selon la Métropole du Grand Paris, ce mécanisme permet d’atteindre jusqu’à 139 jours de circulation autorisée par an en intégrant les week-ends.

ZFE et entreprises : une prolongation stratégique pour la RSE

Pour les entreprises, la ZFE prolongée à Paris constitue un signal clair mais temporaire. D’un côté, la reconduction de 22 dérogations professionnelles, valables de un à trois ans selon les cas, apporte une respiration bienvenue. De l’autre, la Métropole rappelle que ces mesures n’ont pas vocation à durer indéfiniment. Le transport professionnel reste donc au cœur des stratégies RSE, notamment pour les secteurs du bâtiment, de la logistique urbaine et des services.

Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris, souligne que cette approche vise une ZFE « responsable et raisonnable », tout en affirmant que la santé publique demeure prioritaire. Pour les directions RSE, la prolongation ne doit donc pas être perçue comme un relâchement, mais comme un délai supplémentaire pour transformer les flottes.

Par ailleurs, les entreprises opérant à Paris sont incitées à accélérer leur transition vers des solutions de transport moins émettrices. Véhicules électriques, mutualisation logistique et report modal figurent parmi les leviers régulièrement cités par les acteurs institutionnels. Dans cette perspective, la ZFE reste un outil structurant, car elle inscrit la question de la pollution dans la gouvernance quotidienne des organisations, au-delà de la seule contrainte réglementaire.