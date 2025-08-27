xAI d’Elon Musk abandonne discrètement son statut de société à mission

En mai 2024, la société d’intelligence artificielle xAI, fondée par Elon Musk, a modifié en toute discrétion son statut juridique. Créée en 2023 dans l’État du Nevada en tant que Public Benefit Corporation (PBC), une forme d’entreprise hybride visant à combiner performance économique et intérêt public, xAI a renoncé à cette dénomination sans communication officielle.

Qu’est-ce qu’une Public Benefit Corporation ?

Aux États-Unis, le statut de Public Benefit Corporation permet à une société de se doter d’une mission sociale ou environnementale inscrite dans ses statuts, en complément de son objectif lucratif. Les dirigeants s’engagent à prendre en compte l’impact de leurs décisions sur l’ensemble des parties prenantes, et non uniquement sur les actionnaires.

Si cette structure offre une flexibilité en matière de gouvernance, elle suppose également une obligation de transparence accrue, notamment par la publication de rapports périodiques sur les bénéfices sociaux ou environnementaux générés. Or, Elon Musk a largement montré son opposition aux politiques RSE inclusives.

Un retrait discret pour xAI

Selon les registres de l’État du Nevada, xAI a cessé d’être enregistrée en tant que PBC le 9 mai 2024, selon NewsBytes. Aucun communiqué n’a accompagné ce changement, et l’entreprise a continué d’être présentée comme « société à mission » dans certains documents juridiques, plusieurs mois après la modification effective et notamment en mai 2025. Ce décalage alimente les critiques d’organisations de la société civile, qui dénoncent un usage essentiellement « marketing » de cette appellation au lancement de l’entreprise, suivi d’un retrait une fois le statut jugé contraignant.

Le timing de cette décision interroge d’autant plus que xAI a été mise en cause peu après pour son impact environnemental. Son centre de données de Memphis, Tennessee, a activé des turbines à gaz naturel sans dispositifs complets de contrôle de pollution. Une étude universitaire a révélé une dégradation de la qualité de l’air local, entraînant une plainte de la NAACP pour violations de la Clean Air Act.

Le retrait du statut PBC, qui engageait théoriquement la société à rendre compte de ses effets sociétaux, semble donc cohérent à la fois avec l’absence d’engagement de l’entreprise et les virulentes critiques d’Elon Musk et de l’administration américaine des politiques RSE des entreprises, que ce soit sur le plan environnemental ou sociétal.

Transparence et gouvernance : un enjeu central

La communication limitée de xAI sur la sécurité et la validation de ses modèles d’IA ajoute à ce climat de défiance. Contrairement à certains concurrents du secteur (OpenAI, Google DeepMind, Anthropic), l’entreprise ne publie pas systématiquement de rapports détaillant ses procédures de test ou ses mécanismes de protection. Ce n’est qu’en août 2025, deux mois après le lancement de Grok 4, que xAI a introduit une première mention relative à la sécurité dans sa documentation technique.