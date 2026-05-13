Télétravail : la solution du gouvernement face à la hausse des prix des carburants

Face à l’explosion des prix des carburants liée au conflit Iran-États-Unis, le gouvernement encourage massivement le télétravail dans la fonction publique pour préserver le pouvoir d’achat des agents. Une circulaire de David Amiel limite les déplacements professionnels et autorise jusqu’à trois jours de travail à distance par semaine.

Le télétravail, rempart contre l’inflation énergétique

Face à l’explosion des prix des carburants consécutive au conflit entre l’Iran et les États-Unis, le gouvernement français mise sur le télétravail pour préserver le pouvoir d’achat de ses agents. Dans une circulaire datée du 5 mai 2026, le ministre de l’Action et des Comptes publics, David Amiel, enjoint les administrations à « réduire immédiatement les déplacements professionnels évitables » et à privilégier le travail à distance pour les agents contraints d’utiliser leur véhicule personnel.

Cette directive, qui concerne l’ensemble de la fonction publique d’État, répond à une logique d’urgence économique. Avec un prix de l’essence dépassant largement les deux euros le litre en moyenne nationale, l’État cherche des solutions concrètes pour amortir l’impact de la flambée énergétique sur ses agents, sans compromettre la continuité du service public.

Une réorganisation ciblée du travail public

La circulaire gouvernementale détaille avec précision les modalités d’application de cette politique temporaire. Les chefs de service sont invités à « réexaminer dans les meilleurs délais les organisations de travail » afin d’identifier toutes les marges de manœuvre en matière de télétravail. La mesure cible en priorité les agents dont le trajet domicile-travail s’effectue nécessairement en voiture personnelle, faute d’une desserte suffisante par les transports collectifs.

Le cadre réglementaire demeure toutefois strictement délimité : le télétravail ne peut excéder trois jours par semaine pour un agent à temps plein, un plafond qui peut s’apprécier sur une base mensuelle. Cette limite vise à préserver l’efficacité du service public tout en offrant une flexibilité réelle aux agents les plus exposés à la hausse des coûts de transport.

Parallèlement, l’État mobilise des dispositifs d’accompagnement financier. L’indemnité carburant de 50 euros, instituée par le décret du 30 avril 2026, bénéficie aux agents publics remplissant les conditions d’éligibilité. Cette aide, réservée aux personnes utilisant un véhicule personnel thermique à des fins professionnelles, est soumise à des conditions de ressources et de kilométrage annuel. La demande s’effectue directement via l’espace personnel du site impots.gouv.fr, avec un versement sous un délai d’environ dix jours.

Déplacements professionnels : la visioconférence érigée en norme

Au-delà du télétravail, la directive gouvernementale repense en profondeur l’organisation des déplacements professionnels. Réunions, formations, séminaires, jurys et groupes de travail devront désormais se tenir par défaut en audioconférence ou en visioconférence, sauf nécessité dûment justifiée. Cette transformation numérique s’appuie sur la solution interministérielle « Visio » (visio.numerique.gouv.fr), conformément à la circulaire du Premier ministre du 28 janvier 2026.

Seules certaines missions échappent à cette règle : les interventions urgentes et les missions de sécurité, les opérations de contrôle, d’inspection ou d’expertise de terrain, ainsi que toute situation exigeant impérativement la présence physique de l’agent ou conditionnant directement la continuité de l’action de l’État.

Optimisation des transports : vers une mobilité plus sobre

Lorsqu’un déplacement demeure incontournable, les services sont tenus de privilégier « l’organisation la plus économe en carburant ». Cette approche implique le recours prioritaire au train et aux transports collectifs, la mutualisation des véhicules et le regroupement rationnel des rendez-vous. Au sein des parcs automobiles de l’État, l’utilisation des véhicules électriques devient la règle dès lors que les caractéristiques de la mission, l’autonomie disponible et l’accès aux infrastructures de recharge le permettent — une disposition qui, au-delà de l’urgence budgétaire, s’inscrit dans la trajectoire de décarbonation de l’administration.

Réactions contrastées des organisations syndicales

L’accueil de ces mesures par les représentants du personnel révèle des positions pour le moins nuancées. La CGT, premier syndicat de la fonction publique, exprime ses réserves quant à une potentielle dégradation des missions de service public, estimant que « le versement de l’indemnité carburant et les trois jours de télétravail ne sauraient être constitutifs d’un solde de tout compte ».

La FSU territoriale de la Ville de Marseille pointe quant à elle les limites structurelles du dispositif. Jean-Noël Ragueb, co-secrétaire général du syndicat, rappelle que « les trois quarts des agents ont des missions qui ne peuvent pas être télétravaillées » — à commencer par les agents des écoles, des crèches, les animateurs, les éducateurs et le personnel du nettoiement, qui se trouvent paradoxalement être « les plus frappés par la précarité ».

Télétravail : un acquis ancré dans les pratiques professionnelles

Cette relance du télétravail dans la fonction publique s’inscrit dans un contexte globalement favorable à cette modalité de travail. Selon une étude récente de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) menée auprès de mille entreprises françaises, seulement 5 % d’entre elles ont opéré un recul sur le travail à distance depuis 2020. Plus révélateur encore, la proportion de cadres qui se déclareraient « très mécontents » si leur entreprise remettait en cause le télétravail est passée de 69 % à 74 % depuis 2024 — preuve d’un enracinement qui dépasse désormais largement les seules contraintes sanitaires qui l’avaient initialement imposé. Dans ce contexte, 89 % des entreprises n’ont pas modifié leur politique de télétravail, tandis que 2 % l’ont même renforcée.

Les entreprises privées peuvent-elles s’inspirer de cette décision ?

La démarche gouvernementale soulève une question légitime : les entreprises du secteur privé disposent-elles des mêmes leviers pour répondre à la flambée des prix des carburants ? La réponse est largement positive. Contrairement à la fonction publique, où l’encadrement réglementaire est plus rigide, les employeurs privés jouissent d’une liberté contractuelle plus grande pour adapter leurs accords de télétravail — à condition bien entendu de négocier avec les partenaires sociaux. Une entreprise peut ainsi réviser unilatéralement son accord collectif ou son règlement intérieur pour élargir temporairement le recours au travail à distance, dès lors que les postes s’y prêtent et que les salariés y consentent. La généralisation de la visioconférence pour les réunions et déplacements évitables relève, elle, d’une simple décision managériale.

En revanche, à l’image des réserves exprimées par les syndicats dans la fonction publique, l’enjeu demeure le même dans le privé : une part non négligeable des salariés occupe des postes de terrain — logistique, commerce de détail, industrie — pour lesquels le télétravail n’est tout simplement pas une option. La mesure gouvernementale constitue donc un signal fort adressé à l’ensemble du monde du travail, mais sa portée réelle reste conditionnée à la nature des activités exercées.