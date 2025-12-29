Vous les jetez chaque année après Noël… ces déchets valent pourtant de l’or pour votre jardin

La magie de Noël transforme souvent le salon en champ de bataille : papiers cadeaux déchirés, rubans emmêlés, et cartons empilés. Beaucoup jettent tout directement à la poubelle, alors qu’une bonne partie de ces déchets peut servir au jardinage, explique le magazine Pleine Vie.

En France, chaque année, environ 20 000 tonnes de papiers cadeaux consommés pendant cette période. Une quantité non négligeable qui finit souvent à la poubelle parce que beaucoup de ces emballages ne sont pas recyclables.

Un coup de pouce pour le jardin et le potager

L’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) insiste sur la nécessité de réduire ces déchets. Beaucoup d’emballages ne passent pas au recyclage infini à cause de leurs plastifications ou de leurs paillettes. Mais avec un peu de tri, certains matériaux peuvent trouver une seconde vie utile : enrichir et structurer votre compost.

Pour un compost de qualité, privilégiez le papier kraft ou brun non plastifié, les cartons sans vernis, et les sachets en papier. Évitez les papiers plastifiés, métallisés et à paillettes, qui ne se décomposent pas et peuvent nuire au sol. Les rubans en tissu et les ficelles en coton ou jute peuvent, eux, être réutilisés sans souci.

Trier et utiliser les papiers cadeaux au jardin

Le tri juste après le déballage est important. Faites trois piles distinctes :

une pour le compost et le paillage (papier brun, cartons bruts),

une pour le réemploi (rubans en tissu, boîtes solides, bocaux),

et une pour les déchets impossibles à recycler.

Déchirez les papiers non plastifiés avant de les mettre au compost et mélangez-les avec des déchets riches en azote, comme les épluchures de légumes ou les tontes de gazon. Cela améliorera nettement la qualité du compost.

Les cartons d’emballage, une fois débarrassés de tout plastique ou adhésif, font aussi d’excellentes barrières contre les mauvaises herbes. Humidifiez-les légèrement avant de les poser au pied des arbustes, entre les rangs de légumes ou sur des plates-bandes envahies. En se décomposant, ils servent de paillage organique et nourrissent le sol.

Réemploi et bricolage pour un jardin créatif

On peut aller plus loin que le compost. Les rubans en tissu deviennent des liens gratuits pour tuteurer tomates, rosiers ou haricots grimpants. Les bouteilles en plastique peuvent servir de mangeoires pour oiseaux ou de mini-serres pour les semis. Gardez aussi les chutes de cartons pour en faire des étiquettes de culture et utilisez les rubans restants pour décorer pergolas et tuteurs.