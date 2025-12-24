Papiers cadeaux, cartons, plastiques : ce que vous jetez mal après Noël sans le savoir

La période des fêtes de fin d’année — avec les cadeaux, les repas copieux et les décorations qui brillent — est aussi la saison où la production de déchets explose. En France, ce sont environ 20 000 tonnes de papiers-cadeaux qui sont consommées chaque année pendant ces quelques semaines. Pourtant, quelques gestes simples de tri peuvent transformer ces montagnes d’emballages en ressources réutilisables. Voici un guide pratique pour trier correctement les déchets festifs et donner une seconde vie à vos emballages.

Trier le papier cadeau sans prise de tête

Le tri du papier cadeau pose souvent question après les fêtes. Selon le type de papier, il faut faire des gestes différents. Selon Ouest France, les papiers kraft vont directement dans la poubelle de tri, même s’ils ont des bouts de scotch ou des agrafes. Les papiers plastifiés ou ornés de paillettes doivent aussi être dirigés vers cette poubelle de tri. Une bonne astuce : garder les papiers en bon état pour les réutiliser l’année suivante, ou préférer des emballages réutilisables comme les furoshiki (technique japonaise d’emballage en tissu).

Rubans et cartons : quoi faire

Les rubans de Noël se trient aussi. Ceux en papier, qui se frisent, doivent être mis dans la poubelle jaune, tandis que les rubans en tissu ou en plastique sont à garder pour la réutilisation ou à jeter avec les ordures ménagères. Pour les cartons d’emballage des cadeaux, pensez à les vider, les plier puis les déposer dans la poubelle jaune. Les boîtes de jouets en carton avec fenêtres en plastique doivent elles aussi rejoindre la poubelle de tri.

Emballages alimentaires et serviettes en papier : les règles

Pour les restes de repas, certains emballages demandent un peu d’attention. Les emballages de saumon fumé et d’autres produits festifs se recyclent même s’ils sont sales, à condition de déposer les plateaux en carton et les films plastiques dans le bac jaune. En revanche, les serviettes en papier ne sont pas recyclables, même propres : elles vont dans les ordures ménagères. Pour limiter votre empreinte écologique, privilégiez des serviettes en tissu, réutilisables et lavables.

Autres déchets de fête : verre, jouets et sapins

Les emballages en verre — bouteilles de champagne, bocaux et pots — doivent être vidés, les bouchons et capsules retirés, puis déposés dans le bac à verre pour recyclage. Les jouets de Noël non utilisés ont tout intérêt à être donnés à une ressourcerie (geste écologique, économique et solidaire). Pour le sapin de Noël, plusieurs options existent selon votre commune : le déposer à la déchetterie, passer par le service des encombrants ou profiter des collectes spéciales mises en place par certaines villes.