Et si on vous mentait depuis des années ? Le tri sélectif ne sauve pas la planète

En automne 2025, la France fait face à un souci tenace : malgré des décennies de tri sélectif, nos poubelles débordent. Promu depuis 30 ans comme un geste positif pour l’environnement, ce système montre aujourd’hui ses limites. Même si les Français trient avec soin, le recyclage effectif peine à suivre. D’où l’intérêt de repenser nos habitudes pour mieux gérer nos déchets.

Les limites du tri sélectif

On a longtemps vu le tri sélectif comme la solution aux déchets. Pourtant, la réalité est moins reluisante : tous les objets déposés dans la benne jaune ne finissent pas recyclés. En France, moins de 30 % des plastiques récupérés sont transformés pour avoir une nouvelle vie, ce qui remet en question la durabilité des déchets, explique Sciencepost. Le mythe du recyclage sans fin s’effondre d’autant plus quand on sait que le carton et le plastique ne se retraitent pas indéfiniment sans perdre leur qualité. Du côté du verre, son recyclage dépend de procédés gourmands en énergie, comme le transport et la fonte à haute température.

L’industrie du recyclage n’est pas à l’abri des critiques. Pour laver, broyer et fondre les matériaux récupérés, elle utilise une quantité d’énergie énorme. Et il ne faut pas oublier qu’elle produit des déchets ultimes impossibles à valoriser. Parfois, la saturation des sites de traitement force l’envoi de certains déchets à l’étranger, ce qui augmente les émissions de CO₂ liées aux transports longue distance. De plus, les plastiques complexes – comme les couches, les barquettes ou les films alimentaires – continuent de poser un sacré défi, puisqu’ils ne peuvent souvent pas être recyclés.

S’orienter vers le zéro déchet

Face aux limites du système actuel, le mode de vie zéro déchet séduit de plus en plus de monde. L’idée, c’est de limiter la production de déchets dès le départ en adoptant des gestes simples : consommer moins, éviter les produits superflus, refuser les emballages inutiles et opter pour des alternatives durables. Par exemple, acheter en vrac ou préparer soi-même certains produits fait partie intégrante de cette démarche.

L’approche de l’économie circulaire rejoint cette voie en encourageant la réparation d’objets plutôt que leur remplacement systématique. Louer ou partager des biens apparaît alors comme une option intéressante pour contrer la surconsommation. Les initiatives locales et les réseaux citoyens apportent leur soutien et des conseils pratiques à ceux qui veulent s’y mettre.

Aller au-delà des idées reçues

Même si le zéro déchet présente des avantages évidents, certains le trouvent trop cher ou trop chronophage. Pourtant, il est possible de l’adapter à son rythme et à ses priorités. En réduisant les achats superflus et en évitant les emballages en trop, on remarque rapidement des économies ainsi qu’une durabilité améliorée des produits.

Quelques gestes simples peuvent amorcer le changement :

investir dans un sac à vrac réutilisable,

une gourde en inox

ou encore des bocaux hermétiques pour stocker des aliments achetés en vrac.

Tester des recettes maison pour préparer sa lessive ou ses biscuits peut également s’avérer à la fois sympa et économique.