Voici la date exacte de la pleine lune du cerf en France et pourquoi elle porte ce nom étrange

La pleine lune de juillet 2026 se produira le mercredi 29 juillet, à 16 h 35 heure de Paris, confirme La République des Pyrénées. Le moment exact du maximum tombe en plein après-midi, mais la Lune apparaîtra pleinement éclairée dès la tombée de la nuit, avec de bonnes conditions d’observation annoncées partout en France.

Elle se situera à 401 199 kilomètres de la Terre, une distance qui l’écarte des configurations de super lune ou de micro lune observées à d’autres dates de l’année.

Un nom venu des bois de cerfs

Cette pleine lune porte traditionnellement le nom de « Lune du Cerf » (Buck Moon en anglais). L’appellation provient des peuples autochtones d’Amérique du Nord, qui avaient remarqué que les bois des cerfs mâles repoussaient à cette période de l’année, à raison d’environ 2,5 centimètres par jour, l’un des rythmes de croissance osseuse les plus rapides connus.

Selon les cultures, elle se nomme aussi Lune du Foin, Lune du Tonnerre ou Lune des Prairies. Les sources divergent en revanche sur la constellation traversée ce soir-là : Capricorne pour l’une, Verseau pour l’autre.

Mieux vaut patienter jusqu’à la nuit tombée

Le pic officiel de 16 h 35 n’a rien de spectaculaire en plein jour. Les observateurs ont donc intérêt à guetter la Lune dès son lever, moment où elle paraît particulièrement grande près de l’horizon. Quelques conditions aident à en profiter pleinement :

s’éloigner de la pollution lumineuse,

choisir un horizon dégagé

et vérifier la météo pour espérer un ciel clair.

Beaucoup de personnes racontent moins bien dormir les nuits de pleine lune. Les études sur le sujet restent partagées, certaines relevant une légère variation du sommeil, d’autres n’observant aucun effet. Aucun consensus scientifique ne confirme à ce jour une influence systématique.

Le calendrier lunaire de juillet 2026 s’établit ainsi, heures de Paris : dernier quartier le 7 juillet à 21 h 29, nouvelle lune le 14 juillet à 11 h 43, premier quartier le 21 juillet à 13 h 05, puis la pleine lune du 29 juillet. La lune suivante, prévue le 28 août à 6 h 18, coïncidera cette fois avec un événement plus rare.

L’année 2026 concentre en effet plusieurs phénomènes marquants. La pleine lune du 3 mars, surnommée Lune des Vers ou Lune de Sang, coïncide avec une éclipse lunaire totale visible depuis les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et l’Asie, avec une totalité d’environ une heure et cette teinte rougeâtre caractéristique due à la lumière solaire filtrée par l’atmosphère terrestre. Elle restera cependant invisible depuis la France ce jour-là.

Celle du 28 août, en revanche, se verra bien depuis l’Hexagone : une éclipse lunaire partielle, avec près de 96 % de la surface lunaire plongée dans l’ombre terrestre, observable à l’œil nu entre 2 h 33 et 5 h 52 GMT depuis l’Europe, l’Asie de l’Ouest, l’Afrique, les Amériques et le Pacifique.

Le Soleil n’est pas en reste. La nouvelle lune du 12 août correspond à une éclipse solaire totale, la première visible depuis l’Europe continentale depuis 1999. La totalité ne concernera que certaines régions de Russie, du Groenland, d’Islande, d’Espagne et de l’extrême nord-est du Portugal, mais la France y assistera en version partielle et profonde : environ 92 % du Soleil occulté à Paris, jusqu’à 98-99 % dans le sud-ouest du pays.

Une autre éclipse solaire, annulaire cette fois, était déjà survenue en février, lors de la nouvelle lune coïncidant avec la Lune des Neiges.

Le calendrier 2026 compte treize pleines lunes en tout, dont deux au mois de mai (celle du 31 mai formant une « lune bleue » calendaire, la deuxième du mois). Trois micro lunes se succèdent au printemps et au début de l’été, en mai, à la fin mai puis fin juin, chacune légèrement plus petite et moins lumineuse que la moyenne du fait de leur proximité avec l’apogée lunaire.

À l’inverse, la fin d’année réserve deux super lunes : celle du 24 novembre, puis celle du 24 décembre, veille de Noël, qui sera la plus grande de toute l’année, la Lune se trouvant alors près de son périgée.

La dernière pleine lune de l’année 2025 avait eu lieu le 5 décembre. La première de 2026 est intervenue le 3 janvier, sous le nom de Lune du Loup, elle aussi qualifiée de super lune.