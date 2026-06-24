Cette nébuleuse surnommée « boule de cristal » montre comment meurt une étoile

Imaginez des nuages de gaz baignés d’une lumière presque irréelle, visibles à des millions de kilomètres. C’est le spectacle de la nébuleuse NGC 1514, surnommée la « boule de cristal cosmique », située à 1 500 années‑lumière dans la constellation du Taureau. D’après le magazine Science et Vie, la lumière que nous voyons aujourd’hui a été émise il y a quinze siècles : elle nous montre le passé tout en donnant un aperçu possible du destin de notre Soleil.

Regarder une beauté passagère

Au centre de cette nébuleuse planétaire, deux étoiles tournent l’une autour de l’autre et forment un système binaire. L’une d’elles, autrefois plusieurs fois plus massive que le Soleil, termine sa vie. En fin de parcours, elle a expulsé ses couches externes et formé une enveloppe de gaz presque sphérique qui brille sous l’effet du noyau devenu une naine blanche.

Cette naine blanche chauffe le gaz alentour à des dizaines de milliers de degrés, ce qui crée la lueur qui illumine la nébuleuse. Les observations récentes faites avec le télescope Gemini North, un miroir de 8,1 mètres situé à Hawaï, avaient d’abord pour but de capturer la beauté de l’objet. Travis Rector, astronome à l’Université d’Alaska Anchorage, a choisi de photographier NGC 1514 pour sa splendeur.

Le télescope spatial James Webb (JWST) a, de son côté, révélé des détails invisibles aux instruments classiques, notamment une paire d’anneaux qui trahit une perte de matière plus ancienne. Chaque instrument apporte ses capacités propres et aide à reconstituer cette image céleste.

Un coup d’œil sur le futur de notre Soleil

Le sort de NGC 1514 ressemble à ce qui attend notre propre étoile : dans quelques milliards d’années, le Soleil s’étendra, éjectera ses couches externes puis finira lui aussi en naine blanche. En observant cette « boule de cristal cosmique », les astronomes regardent le passé d’une étoile, mais ils scrutent aussi le futur du Soleil.

Les données fournies par des laboratoires comme le NOIRLab continuent d’alimenter les recherches menées dans le monde entier. Elles permettent notamment de surveiller la nébuleuse pendant les milliers d’années qui lui restent avant qu’elle ne se dissolve dans le milieu interstellaire, soit dans 10 000 à 25 000 ans à partir de maintenant. À son terme, ce système stellaire livrera sans doute encore quelques mystères aux astronomes.