Tork accompagne les entreprises dans la conception de sanitaires plus inclusifs

Pendant longtemps, les sanitaires ont été considérés comme un simple poste de maintenance. Pourtant, ils constituent l’un des rares espaces fréquentés quotidiennement par l’ensemble des salariés, des visiteurs, des clients ou des prestataires. Leur qualité influence directement l’expérience vécue dans un bâtiment, parfois davantage que d’autres services beaucoup plus visibles.

Tork fait des sanitaires inclusifs un nouvel enjeu de la RSE

Le guide publié par Tork rappelle ainsi que 73% des personnes interrogées déclarent ne pas revenir dans un établissement après une mauvaise expérience dans les sanitaires, tandis que 23% écourtent leur visite, 13% évitent d’y consommer nourriture ou boissons et 10% décident purement et simplement de ne plus revenir. Ces données illustrent l’impact économique que peuvent avoir des sanitaires mal entretenus ou mal conçus, aussi bien dans les commerces que dans les entreprises.

Pour les organisations, les conséquences dépassent la satisfaction des visiteurs. Dans les bureaux, un environnement sanitaire peu accueillant peut affecter le bien-être des salariés, leur sentiment d’être considérés et, à terme, leur engagement. Selon le document consacré aux espaces de travail publié par Tork, un employé sur quatre passe moins de temps sur son lieu de travail en raison de sanitaires inadaptés. L’étude montre également que 46% des salariés jugent leurs sanitaires insuffisamment propres ou désordonnés, tandis que 29% déplorent des ruptures de papier toilette ou de savon.

L’entreprise considère donc que l’amélioration des sanitaires ne relève plus uniquement des équipes de maintenance. Elle devient un sujet transversal qui concerne les ressources humaines, les directions immobilières, les responsables RSE ainsi que les spécialistes de la qualité de vie au travail.

Tork veut répondre à des besoins longtemps restés invisibles

La principale originalité de l’initiative « Better Hygiene for All » réside dans la notion d’hygiène inclusive. Derrière cette expression se cache une réalité souvent ignorée : de nombreux utilisateurs rencontrent quotidiennement des difficultés dans les sanitaires sans que celles-ci soient immédiatement visibles.

Dans son guide, Tork rappelle notamment que 95% des personnes souffrant de troubles cognitifs ou physiques ne se déplacent pas en fauteuil roulant. Les besoins concernent donc un public beaucoup plus large que celui généralement pris en compte dans les normes d’accessibilité. Les personnes âgées, celles souffrant de problèmes articulaires, de troubles sensoriels, de sensibilités auditives, d’eczéma, d’incontinence ou encore les personnes neurodivergentes peuvent toutes rencontrer des obstacles dans des sanitaires pourtant conformes à la réglementation.

Les chiffres avancés par Tork vont dans le même sens. Une personne sur cinq éprouve des difficultés à utiliser un distributeur de savon ou un distributeur d’essuie-mains en raison d’une limitation physique, d’un problème de santé ou simplement parce qu’elle accompagne un jeune enfant. Plus largement, le guide estime qu’une personne sur deux peut être confrontée à des obstacles invisibles à l’hygiène au cours de son utilisation des sanitaires.

Face à ce constat, Tork défend une approche fondée sur la conception universelle. L’entreprise recommande notamment de privilégier des distributeurs sans contact ou faciles à actionner, des savons testés dermatologiquement, des contrastes visuels facilitant le repérage des équipements, une réduction des nuisances sonores ainsi qu’une meilleure protection de l’intimité. L’objectif consiste à permettre au plus grand nombre d’utiliser les sanitaires dans des conditions de confort comparables, quelles que soient leur situation ou leurs capacités.

À travers cette plateforme lancée début juillet 2026, ces recommandations sont désormais mises à disposition des entreprises sous forme de guides pratiques, de ressources techniques et d’exemples d’aménagements destinés à faciliter leur mise en œuvre.

Les sanitaires deviennent un levier de performance durable pour les entreprises

Au-delà de l’inclusion, Tork met également en avant les bénéfices économiques d’une gestion plus qualitative des sanitaires. Le guide souligne qu’un espace propre, fonctionnel et bien entretenu contribue à renforcer la réputation d’un établissement, tout en favorisant la fidélisation des visiteurs et l’engagement des collaborateurs. L’entreprise insiste également sur le fait que ces espaces peuvent devenir un support concret des politiques environnementales.

Selon les données présentées dans le guide, 67% des visiteurs souhaitent que les gestionnaires de sanitaires accordent davantage d’importance au développement durable. Les attentes portent aussi bien sur la réduction des déchets que sur l’utilisation de produits responsables, le recyclage des consommables ou encore la maîtrise des consommations. Pour Tork, les sanitaires constituent ainsi un lieu privilégié pour matérialiser les engagements environnementaux d’une organisation auprès de l’ensemble de ses publics.

Cette approche s’étend également aux conditions de travail des équipes d’entretien. Les innovations proposées par le fabricant visent à limiter les manipulations répétitives, à réduire les ruptures de consommables et à faciliter les opérations de maintenance. Le guide indique ainsi que sept agents d’entretien sur dix consacrent environ 20% de leur temps à des tâches liées aux distributeurs, tandis que 46% déclarent ressentir du stress au travail. Une meilleure conception des équipements permettrait donc d’améliorer simultanément l’efficacité opérationnelle et la qualité de vie des personnels chargés du nettoyage.

Pour répondre à ces enjeux, Tork recommande notamment de privilégier des distributeurs à grande capacité, des systèmes permettant de suivre les besoins de réapprovisionnement, ainsi qu’un nettoyage adapté à la fréquentation réelle des locaux. Le fabricant insiste également sur la nécessité d’informer les utilisateurs de la dernière intervention de nettoyage afin de renforcer leur sentiment de confiance.

Tork mise sur une plateforme collaborative pour faire évoluer les pratiques

La nouvelle plateforme « Better Hygiene for All » constitue le principal outil de cette démarche. Accessible gratuitement, elle rassemble des études, des guides, des recommandations techniques et des exemples de bonnes pratiques destinés aux entreprises, aux architectes, aux responsables des services généraux, aux professionnels du nettoyage ainsi qu’aux gestionnaires de bâtiments.

Contrairement à une simple vitrine commerciale, cette plateforme se veut collaborative. Les utilisateurs sont invités à partager leurs retours d’expérience, leurs idées et leurs propositions afin d’enrichir progressivement les ressources disponibles. L’ambition affichée consiste à favoriser une amélioration continue des pratiques et à diffuser des solutions adaptées à une grande diversité de contextes professionnels.

Cette initiative prolonge plusieurs actions déjà engagées par Tork ces derniers mois. La marque avait notamment organisé, en France, une table ronde réunissant associations, élus locaux et spécialistes autour de la question des sanitaires publics inclusifs. Elle a également lancé « Tork Period Care », une solution destinée à mettre gratuitement des protections hygiéniques à disposition dans les sanitaires afin de mieux répondre aux besoins des utilisatrices et de favoriser une plus grande équité dans les espaces professionnels.

Pour Éric Guazzaroni, Directeur Professional Hygiene chez Essity, cette évolution répond à une responsabilité plus large des entreprises. « En tant qu’expert de l’hygiène professionnelle, notre rôle est d’accompagner les organisations dans la mise en place de solutions concrètes qui améliorent le quotidien des utilisateurs. Avec Better Hygiene for All, nous souhaitons poursuivre cette dynamique collective et donner à chacun les moyens d’agir en faveur d’une hygiène plus inclusive », explique-t-il.

À travers cette nouvelle initiative, Tork défend une vision de la responsabilité sociétale dans laquelle les toilettes ne sont plus uniquement considérées comme un espace technique. Elles deviennent un indicateur de la capacité des organisations à prendre en compte la diversité des besoins, à améliorer la qualité de vie au travail et à traduire concrètement leurs engagements en matière d’inclusion, de santé et de développement durable.