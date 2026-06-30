Cet inventeur autrichien fabrique des armures pour moutons contre les loups : les éleveurs alpins n’en reviennent pas

Une armure en plastique pour moutons face aux loups ?

Photo of author
Clément Prat
Publié le
Lecture : 2 min
0
Cet inventeur autrichien fabrique des armures pour moutons contre les loups : les éleveurs alpins n'en reviennent pas
Cet inventeur autrichien fabrique des armures pour moutons contre les loups : les éleveurs alpins n’en reviennent pas © RSE Magazine

Une proposition venue d’Autriche fait parler d’elle dans toute l’Europe : une armure en plastique destinée à dissuader les attaques de loups sur les moutons, dans un contexte marqué par l’évolution du statut juridique du loup. Rudolf Schaubach, ingénieur autrichien installé à Villach, en Carinthie, a conçu cette « armadura de plástico », un dispositif censé protéger les troupeaux et faciliter la cohabitation entre prédateurs et bétail.

Une idée née en Carinthie

L’armure a été mise au point en Carinthie pour répondre aux attaques de loups, qui se multiplient dans la région. Elle se présente comme une maille à pointes, recouverte de plastique, explique Ecoinventos. Les pointes, entourées de tubes en caoutchouc, ne servent pas à blesser le loup mais à le gêner quand il essaie de mordre. Une réponse à l’intelligence adaptative des loups.

Cette initiative fait suite à la hausse des attaques depuis le retour des loups, après des décennies d’absence et grâce aux programmes de conservation menés en Europe.

Rudolf Schaubach a travaillé trois ans sur son projet, avec un essai dans la vallée de Gail en mai 2026. Lors de ce test, trois moutons ont été équipés de la maille : leurs déplacements et leur alimentation ne semblaient pas perturbés. Schaubach a déclaré : « Les premiers essais réalisés montrent un comportement apparemment normal des animaux, qui continuent à s’alimenter et à se déplacer normalement. »

Réactions partagées et débats

Les avis divergent. Les bergers accueillent la solution favorablement, tandis que des associations de protection animale comme Tierschutz Austria s’inquiètent des effets sur le bien-être des bêtes, notamment d’une gêne dans les mouvements ou d’un inconfort dû aux frottements. René Krüger, éleveur local, s’interroge lui aussi sur l’aspect pratique de la maille et ses effets à long terme.

Les vétérinaires réclament des essais plus longs pour évaluer l’efficacité et la sécurité du dispositif. Lors du test dans la vallée du Gail, l’un d’eux a demandé le retrait de l’armure, craignant pour la mobilité des moutons et leur sécurité en cas de fuite. Schaubach espère pouvoir conduire des essais plus poussés hors d’Autriche et cherche un partenaire industriel pour envisager une production à grande échelle.

Comment on protège déjà le bétail

En attendant, plusieurs méthodes, classiques ou plus récentes, servent déjà à protéger les troupeaux :

  • les chiens de garde,
  • les clôtures électriques renforcées,
  • les systèmes de surveillance comme les caméras thermiques et les drones.

Les pouvoirs publics accordent aussi des subventions pour couvrir une partie du coût de ces équipements.

Cette armure pourrait-elle changer la protection des élevages ? Si son efficacité et sa rentabilité se confirment, elle donnerait aux exploitations une option supplémentaire, sans rompre l’équilibre écologique entre les besoins des éleveurs et la présence des loups.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Un cahier vieux de 800 ans découvert dans une latrine médiévale en Allemagne : les archéologues n'en reviennent pas de son état de conservation
Dossier spécial

Un cahier vieux de 800 ans découvert dans une latrine médiévale en Allemagne : les archéologues n’en reviennent pas de son état de conservation

Ce requin a 125 millions d'années et vient d'être filmé vivant pour la première fois : les océanologues n'en reviennent pas
Dossier spécial

Ce requin a 125 millions d’années et vient d’être filmé vivant pour la première fois : les océanologues n’en reviennent pas

Cette nébuleuse surnommée « boule de cristal » montre comment meurt une étoile
Dossier spécial

Cette nébuleuse surnommée « boule de cristal » montre comment meurt une étoile

Pourquoi la Terre ne sera peut-être jamais avalée par le Soleil : une équipe d'astrophysiciens vient de redéfinir le sort final de notre planète
Dossier spécial

Pourquoi la Terre ne sera peut-être jamais avalée par le Soleil : une équipe d’astrophysiciens vient de redéfinir le sort final de notre planète

Ni le réchauffement climatique ni les canicules n'y changent rien : cette glace du Jura résiste depuis des siècles sous terre
Dossier spécial

Ni le réchauffement climatique ni les canicules n’y changent rien : cette glace du Jura résiste depuis des siècles sous terre

Cette pyramide mexicaine a survécu 1 500 ans avant de s'effondrer en un tas de gravats à cause de la pluie
Dossier spécial

Cette pyramide mexicaine a survécu 1 500 ans avant de s’effondrer en un tas de gravats à cause de la pluie

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés