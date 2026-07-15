Grêle, rafales et pluies torrentielles : voici les départements les plus exposés ces prochains jours

La canicule touche à sa fin, et elle s’en va dans le fracas. Un épisode de violents orages de grêle est annoncé en France, avec un risque de phénomènes forts, grêle et rafales de vent, principalement attendu du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 2026.

Un scénario classique en cette période de l’année : les orages se multiplient souvent « en queue de comète » d’une canicule, lorsque l’air chaud accumulé au sol rencontre des masses d’air plus instables en altitude.

Un lundi déjà électrique

Le phénomène a débuté avant même l’épisode annoncé. Lundi 13 juillet et la nuit suivante, 26 000 éclairs ont été répertoriés sur le pays, selon Keraunos, l’observatoire français des orages. La région Ouest a été la plus touchée, en première ligne des cellules orageuses.

La chute de foudre la plus puissante de cette séquence a été enregistrée en Mayenne. Keraunos a publié mardi matin une carte des éclairs détectés au cours des 24 heures précédentes, confirmant l’ampleur de cette activité électrique.

Grêle et rafales à plus de 100 km/h

Le bulletin émis mercredi 15 juillet à 07h00, valable du jeudi 16 à 08h00 au mercredi 22 juillet à 23h00, décrit une montée en puissance rapide du risque orageux, encore discret la veille. Les orages se déclenchent du nord-ouest de la France vers les frontières de l’est.

Ils ne sont pas généralisés, mais peuvent produire des phénomènes forts entre la Bretagne et le nord des Alpes : pluies intenses, grêle pouvant atteindre plusieurs centimètres de diamètre, fortes rafales de vent.

Le modèle AROME projette des rafales importantes sous les orages, notamment dans le centre-est du pays, avec des pointes pouvant atteindre voire dépasser 100 km/h entre le nord de l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté. Cette violence tient à la situation caniculaire elle-même : l’énergie latente accumulée alimente une forte activité électrique, tandis que le contraste entre l’air chaud près du sol et l’air très froid au sein des cumulonimbus favorise les puissantes rafales.

La localisation précise des plus fortes bourrasques reste toutefois difficile à anticiper au-delà du très court terme, une fois l’orage formé.

Jeudi 16 juillet, le risque monte encore d’un cran. Les orages les plus forts sont attendus en après-midi et en soirée, avec plusieurs salves susceptibles de toucher certaines régions à répétition, de la Bretagne et la Normandie jusqu’aux frontières de l’est et aux Pyrénées. Au menu : précipitations intenses, grêle de plusieurs centimètres, bourrasques à plus de 100 km/h et activité électrique importante. Des dégâts locaux sont redoutés.

Sur le plan météorologique, un cut-off en thalweg évolue sur le proche Atlantique, pilotant un flux de sud-ouest de plus en plus rapide et cyclonique sur la France. Un creux dépressionnaire de surface se maintient sur le centre du pays, entretenant une convergence humide sur les deux tiers sud, propice à la multiplication des orages en journée avec des conséquences climatiques variées.

Vendredi 17 juillet, l’instabilité commence à se résorber. Le risque d’orages forts persiste néanmoins dans le centre et l’est, notamment de la région Centre vers l’Alsace et le nord des Alpes, avec les phénomènes les plus intenses en après-midi : pluies fortes, grêle, rafales de vent et activité électrique soutenue.

La menace est toutefois un peu moins élevée que les deux jours précédents, la masse d’air étant moins chaude. Des averses orageuses plus locales pourront encore se déclencher dans le grand ouest, mais le risque de phénomènes forts y devient faible avec la progression d’une masse d’air océanique moins chargée en instabilité.

La dorsale se replie progressivement vers la Méditerranée, tandis qu’un thalweg d’altitude entre sur le nord du pays, prolongeant un temps orageux sur le nord-ouest, le centre et l’est, en particulier de la vallée du Rhône et des Alpes jusqu’à la Franche-Comté.

Le temps calme et anticyclonique se généralise de nouveau dès samedi 18 juillet. Le thalweg d’altitude s’étire alors sur l’ensemble du territoire, laissant place à une masse d’air nettement moins instable. Un risque orageux résiduel subsiste toutefois localement près des frontières de l’est, sur le Massif Central et les Pyrénées.

Du dimanche 19 au mercredi 22 juillet, le thalweg s’évacue vers l’Allemagne et un flux de nord-ouest de plus en plus anticyclonique s’installe graduellement. Le risque d’orage devient peu significatif sur cette période. Les cumuls de pluie apportés par l’épisode orageux resteront parfois importants, mais localisés : la sécheresse persistante devrait persister dans la majeure partie des régions.