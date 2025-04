Violence 2.0 : comment les applis de localisation piègent les jeunes dans des relations toxiques, selon une étude

Les applis de partage de localisation ont vraiment changé notre façon de communiquer et d’échanger, surtout chez les plus jeunes. Grâce à une connexion en direct, elles s’imposent par leur côté pratique et rassurant, mais elles soulèvent aussi de sérieuses inquiétudes quand on en abuse pour surveiller quelqu’un.

Applications populaires : comment ça marche

Parmi les applis qui cartonnent dans ce domaine, Snap Map et Life360 se distinguent par leur succès et leurs fonctionnalités spécifiques. Snap Map, intégré à Snapchat, est très utilisé par les ados et les jeunes adultes pour suivre en temps réel amis et partenaires. Ça facilite non seulement les rendez-vous improvisés, mais permet aussi de rester dans la boucle sur ce qui se passe autour (du genre « je suis là, et toi ? »).

De l’autre côté, Life360 s’adresse surtout aux familles qui veulent veiller sur la sécurité de leurs proches. Se positionnant comme « l’appli de sécurité familiale numéro un en Australie », elle propose un suivi sophistiqué qui rassure les parents sur les allées et venues de leurs enfants. Pourtant, même si ces applis renforcent le sentiment d’être protégé, elles peuvent vite tourner au vinaigre quand elles servent à surveiller abusivement.

Technologie dans les coulisses et dangers potentiels

Le GPS intégré à nos smartphones est ce qui fait fonctionner ces applis. Il offre une localisation précise en continu, ce qui se révèle super pratique au quotidien. Mais cette même technologie peut tomber entre de mauvaises mains, exposant les utilisateurs à des risques de cybersécurité. Le cas tragique de Lilie James, une jeune coach de water-polo tuée en octobre 2023, en est un triste exemple.

Son ex-petit ami, Paul Thijssen, s’est servi de Snapchat pour suivre ses déplacements avant de préparer son meurtre de manière calculée. Cet épisode montre bien que le suivi digital, perçu par certains comme un signe d’affection ou de protection, peut en réalité masquer des dérives préoccupantes.

Les jeunes et les idées fausses sur le suivi

Une étude récente, menée dans le cadre d’une thèse doctorale par Maria, révèle que beaucoup de jeunes interprètent le suivi numérique comme une preuve d’amour ou de protection. L’enquête a interrogé plus de 1 000 personnes et a organisé des groupes de discussion réunissant 28 participants âgés entre 16 et 25 ans. Tous avaient soit utilisé, soit connu quelqu’un qui utilisait des applis comme Snapchat, « Find My » ou Life360 dans le cadre de leurs relations perso.

Ces résultats montrent que la banalisation du partage de localisation complique la capacité des jeunes à repérer les signaux d’alerte liés à une surveillance abusive.

Initiatives pour une utilisation numérique responsable

Pour faire face à ces dérives, le gouvernement australien consacre 77,6 millions de dollars australiens à l’éducation aux rapports respectueux. Ces mesures visent à informer aussi bien les parents que les jeunes sur comment se comporter correctement dans le monde numérique, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée.

Il est important que cette formation aide les jeunes à poser leurs propres limites numériques et à adopter une utilisation consciente de ces technologies.