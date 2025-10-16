À Évian, un Noël écoresponsable avec le Fabuleux Village des Flottins

La Ville d’Évian met les bouchées doubles pour offrir un Noël écoresponsable et original : du 12 décembre 2025 au 3 janvier 2026, le centre-ville se transformera en « Fabuleux Village » peuplé de Flottins sculptés dans plus de 350 tonnes de bois flotté, un spectacle gratuit qui mêle artisanat, artistes de rue et dispositifs bas-carbone.

Un Noël écoresponsable sculpté dans le bois flotté

À la veille de la saison hivernale, la Ville d’Évian confirme sa volonté de conjuguer féerie et responsabilité. Le Fabuleux Village, imaginé en 2007 par Alain Benzoni et porté par le Théâtre de la Toupine, revient pour sa 19e édition afin d’offrir un Noël alternatif fondé sur la récupération, l’éducation et l’économie circulaire.

Le cœur du dispositif est matériel : plus de 350 tonnes de bois flotté ramassées tout au long de l’année servent de matière première à la création d’installations et de sculptures. Ces pièces — plus de 300 sculptures monumentales — sont disséminées dans le centre-ville et constituent le décor permanent des fêtes. En pratique, ce bois collecté devient non seulement un vecteur esthétique mais aussi un levier pédagogique : écoles, associations et bénévoles participent à la sculpture et à l’installation des Flottins, intégrant des actions d’éducation à l’environnement dans les établissements locaux.

Des dispositifs concrets pour réduire l’empreinte carbone

La manifestation déroule des mesures opérationnelles : manèges et attractions reposent sur l’énergie humaine (les manèges fonctionnent grâce au pédalage des parents), tandis que des bornes et dispositifs permettent de produire de l’électricité par la force motrice de cyclistes, ce qui limite l’appel aux énergies fossiles pendant l’événement.

La restauration et la logistique visent à privilégier les circuits courts et le tri sélectif. De plus, les œuvres sont conservées et réutilisées après l’événement dans les parcs et jardins de la ville, ce qui prolonge leur cycle de vie et réduit les déchets — un point mis en avant par les organisateurs pour illustrer la circularité du projet.

Un modèle de culture partagée et circulaire

L’édition 2025 mise aussi sur la participation citoyenne : ateliers créatifs, parcours contés et interventions d’artistes invitent les visiteurs à co-construire l’expérience. Le directeur à l’origine du projet, Alain Benzoni, rappelle l’ambition artistique et collective de la manifestation, où « rien n’est à vendre, tout est à rêver et à imaginer ».

Enfin, la gratuité totale de l’événement favorise l’inclusion et l’accès à la culture pour tous : le Fabuleux Village attire chaque année un public nombreux — environ 312.000 visiteurs en 2024 — et s’inscrit dans la stratégie touristique d’Évian, ville qui reçoit quelque 2,5 millions de visiteurs par an.

Temps forts et sécurité des pratiques pyrotechniques

L’édition 2025 place le feu au centre de la scénographie : les compagnies pyrotechniques (Pyronix, Imaziren, Les Mangeurs de Cercle) proposent des parades et spectacles programmés aux dates annoncées, dont l’ouverture flamboyante le 12 décembre 2025 à 18h30 et d’autres moments forts les 19 et 24 décembre ainsi que la clôture le 3 janvier 2026.

Ces usages du feu sont encadrés par des compagnies professionnelles et insérés dans une démarche responsable affichée par les organisateurs : mise en scène contrôlée, sécurité publique et information des visiteurs sur les pratiques sont des composants essentiels de l’édition 2025.