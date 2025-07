Union européenne : vers des flottes d’entreprise 100 % électriques d’ici 2030 ?

Dans le cadre de sa politique climatique, l’Union européenne s’apprête à introduire une mesure structurante : obliger les entreprises de location de véhicules et les grandes sociétés à n’acquérir que des véhicules électriques (VE) à partir de 2030. Cette initiative, révélée par Bild et confirmée par Bloomberg le 20 juillet 2025, a pour objectif d’accélérer la décarbonation du transport routier — secteur responsable de plus de 70 % des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports en Europe.

Une action ciblée sur les flottes professionnelles

La Commission européenne fonde son action sur un levier puissant : les flottes d’entreprise, qui représentent environ 60 % des ventes de véhicules neufs dans l’UE, selon l’ONG Transport & Environment (« Corporate Fleets and the EU Automotive Industrial Plan », 2024). Contrairement aux achats privés, les flottes sont régulièrement renouvelées, avec des cycles de détention courts (3 à 5 ans), ce qui permet une transition accélérée à grande échelle. Cette mesure vise donc à orienter le marché professionnel vers la neutralité carbone avant même l’entrée en vigueur de l’interdiction générale des véhicules thermiques, toujours prévue pour 2035 mais de plus en plus critiquée.

Le plan européen comprendrait un quota progressif :

75 % de véhicules électriques requis à partir de 2027

100 % à partir de 2030

Le projet de règlement, attendu pour la fin de l’été 2025, fera l’objet d’un examen par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. Il pourrait s’inscrire dans une série de textes législatifs liés au Pacte vert européen, intégrant également la suppression programmée des avantages fiscaux pour les véhicules thermiques d’entreprise.

Flottes d’entreprise 100 % électriques : des bénéfices environnementaux et sociaux significatifs

L’objectif principal est de réduire les émissions de CO₂ du transport routier, tout en stimulant un marché secondaire plus inclusif. En effet, le renouvellement accéléré des flottes professionnelles permettra d’alimenter le marché de l’occasion avec des VE récents, accessibles à des ménages aujourd’hui exclus de cette technologie en raison du coût à l’achat. Selon Transport & Environment, « les véhicules d’entreprise représentent un moyen rapide de structurer une chaîne de valeur circulaire pour les VE, du neuf vers l’occasion, sans pression fiscale directe sur les ménages » (mars 2024).

Par ailleurs, l’adoption massive de véhicules électriques dans les flottes contribue à renforcer l’attractivité RSE des entreprises qui les exploitent, en répondant à des critères ESG de plus en plus exigeants de la part des investisseurs, des clients et des autorités.

En incitant les entreprises à investir massivement dans les VE, le texte contribuerait aussi à soutenir l’industrialisation des chaînes de production de batteries, de composants électroniques et de services de recharge sur le sol européen. L’objectif est clair : réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs asiatiques et accélérer la montée en gamme industrielle.