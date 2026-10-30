Des rencontres inattendues avec des prédateurs marins en Californie provoquent émerveillement et crainte

Samedi 24 octobre 2026, un groupe de 13 orques a croisé la route de plusieurs bateaux d’observation au large de Laguna Beach, en Californie du Sud, rapporte le LA Times. Les cétacés, identifiés comme des orques du Pacifique tropical oriental, ont voyagé en groupe à quelques mètres des embarcations. Les images, filmées depuis les bateaux, ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et ont laissé les passagers stupéfaits.

La sortie était organisée par Capt. Dave’s Whale Watching Safari, société basée à Dana Point. Le capitaine Matt Stumpf, qui navigue avec elle depuis 2020, raconte que les orques ont d’abord été repérées au large de Newport Beach avant d’être suivies toute la journée.

Ce genre de rencontre est hors norme. Ces orques fréquentent habituellement les eaux de la Basse-Californie et plus au sud, pas celles de la Californie du Sud. « Lors d’une bonne année, nous espérons apercevoir peut-être une orque de ce type. », explique Stumpf. Or la société en a déjà croisé au moins trois fois en trois semaines.

Stumpf avance une explication liée à la température de l’eau. « Je ne saurais vous dire exactement quelle en est la cause. », reconnaît-il. L’eau devrait normalement être plus fraîche à cette période de l’année. Au large de l’île de San Clemente, elle dépasse les 21 °C, une température que le capitaine qualifie de tropicale. Il ajoute que leur eau est beaucoup plus chaude, bien plus tard dans la saison, que d’habitude.

Un requin blanc frôle un kayak à Half Moon Bay

Le lendemain, dimanche 25 octobre, un autre face-à-face marin a eu lieu plus au nord. David Slavich, résident de la région de la baie de San Francisco, a filmé un grand requin blanc s’approchant à environ 60 centimètres de son kayak, au large de Half Moon Bay. L’animal n’a pas perturbé l’embarcation.

Slavich a raconté la scène à la chaîne KRON : « J’entends un bruissement, je regarde par-dessus mon épaule et j’aperçois une silhouette immense, vraiment immense, ainsi qu’une nageoire caractéristique. Ce n’est ni un orque ni un dauphin. »

Pour Chris Lowe, professeur de biologie marine et directeur du Shark Lab de Long Beach State, ce comportement correspond à un schéma migratoire connu. « C’est la période de l’année où les grands requins blancs mâles adultes reviennent de leurs migrations au large ; ce tronçon de littoral constitue pour eux un excellent terrain de chasse, en raison de la présence d’une colonie de reproduction d’éléphants de mer du Nord. », explique-t-il.

Le dernier incident impliquant un requin dans le comté de San Mateo remonte au 12 juillet, à Pillar Point : un kayakiste avait alors été approché sans être blessé. Depuis 1950, l’État de Californie a recensé 238 incidents depuis 1950, dont 5 en 2026. Le surf reste de loin l’activité la plus exposée, avec 81 cas.

John Ugoretz, responsable du programme Pelagic Fisheries and Ecosystem au sein de la Marine Region du California Department of Fish and Wildlife, tempère toutefois le lien entre observations et incidents. Dans un courriel, il écrit : « Il n’existe, en réalité, aucune corrélation entre les observations et les incidents. Les incidents au cours desquels un requin entre effectivement en contact avec une personne, ou avec son bateau ou kayak, sont extrêmement rares en Californie, alors que les observations […] sont relativement fréquentes. »

Le Department of Fish and Wildlife définit un incident comme tout cas documenté où un requin a approché et touché une personne dans l’eau, ou touché sa planche de surf, son kayak ou son paddleboard.