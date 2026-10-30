Renouvelables : quand le management rattrape la technologie

La Chine a gaspillé au premier semestre 2026 suffisamment d’électricité renouvelable pour alimenter le Mexique pendant un an. Ce chiffre, révélé par Francesco La Camera, directeur général de l’IRENA, illustre une réalité brutale : les renouvelables ne connaissent plus une crise de capacité, mais une crise de management. Après cinq années de croissance ininterrompue, le secteur marque le pas en 2026, non par manque d’installations, mais par incapacité des réseaux électriques à transporter la production. Pour les dirigeants et responsables RSE, cette transition impose une refonte complète des modèles opérationnels et des stratégies d’investissement.

Le changement de paradigme pour les leaders énergétiques

L’année 2025 avait enregistré un record historique avec 692 GW de capacités renouvelables installées dans le monde, portant le parc total à 5 149 GW selon les statistiques de l’IRENA. Le solaire représentait 510 GW de ces nouvelles capacités, l’éolien 159 GW. Cette expansion spectaculaire masquait pourtant une asymétrie croissante entre production et transport.

D’une course à la capacité à une course à l’infrastructure : implications stratégiques

Francesco La Camera l’a formulé sans détour lors de la Singapore International Energy Week le 27 octobre : « Le principal changement attendu cette année vient du décalage entre la vitesse de construction des installations renouvelables et celle des réseaux capables d’acheminer leur production. » Cette déclaration marque un tournant stratégique majeur. Les entreprises énergétiques qui ont investi massivement dans la construction de parcs solaires et éoliens découvrent que leur rentabilité dépend désormais d’infrastructures qu’elles ne contrôlent pas directement. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime qu’au moins 3 000 GW de projets renouvelables attendent leur raccordement dans le monde, immobilisant des milliards d’investissements.

Pour les dirigeants, cela impose une révision complète des modèles d’affaires. La stratégie ne consiste plus à maximiser la capacité installée, mais à sécuriser l’accès aux réseaux, anticiper les goulets d’étranglement et collaborer avec les gestionnaires d’infrastructure. L’IRENA projette ce ralentissement comme structurel, non conjoncturel.

Cas d’étude : la France et RTE, exemple de transformation

La France offre un cas d’école de cette transformation managériale. Le 26 octobre 2026, la Commission de régulation de l’énergie a approuvé un programme d’investissements révisé de 4,09 milliards d’euros pour RTE, le gestionnaire du réseau public de transport électrique. Cette enveloppe budgétaire traduit une prise de conscience : sans modernisation massive des infrastructures, les objectifs de transition énergétique resteront lettre morte.

Le programme d’investissements 2026 de 4,09 milliards d’euros : stratégie et enjeux

Ce montant représente bien plus qu’une ligne budgétaire. Il matérialise une stratégie de long terme visant à adapter le réseau français aux flux décentralisés des renouvelables. RTE doit simultanément renforcer les lignes existantes, créer de nouvelles interconnexions et intégrer des solutions de flexibilité. Cette approche exige une coordination inédite entre régulateurs, gestionnaires de réseaux et producteurs d’électricité. Des initiatives comme le livret Enercoop et la Nef montrent que le financement participatif peut compléter les investissements publics, mais l’essentiel repose sur la capacité des dirigeants à aligner intérêts privés et impératifs collectifs.

Comment les régulateurs et les entreprises s’alignent sur les nouveaux défis

La Commission européenne estime que 584 milliards d’euros seront nécessaires d’ici 2030 pour moderniser les réseaux de l’Union européenne. Cette somme colossale impose une gouvernance renouvelée : les régulateurs doivent accélérer les procédures d’autorisation, les entreprises accepter des coûts de raccordement plus élevés, les États garantir la viabilité économique des projets. En France, RTE expérimente des mécanismes de partage des coûts avec les producteurs, créant un précédent pour d’autres pays européens. Cette collaboration public-privé devient la norme, non l’exception.

Leçons de la Chine : quand la stratégie d’expansion dépasse les capacités opérationnelles

La Chine, qui concentre plus de 40 % des capacités renouvelables mondiales, incarne les limites d’une stratégie focalisée uniquement sur le volume. Son réseau électrique, conçu pour des centrales thermiques centralisées, peine à absorber la production décentralisée des parcs solaires et éoliens. Le ralentissement chinois en 2026 résulte directement de cette inadéquation.

Gaspillage de ressources et perte de valeur : les risques du mauvais management

Francesco La Camera a souligné que « les nouvelles capacités installées dans les autres régions du monde ne devraient pas suffire à compenser le ralentissement observé en Chine ». Cette affirmation révèle un échec managérial majeur : des investissements massifs produisent de l’électricité qui ne peut être consommée. Le gaspillage équivalant à la consommation annuelle du Mexique représente une perte de valeur économique considérable, mais aussi un recul dans la lutte contre le changement climatique. L’Australie et le Japon rencontrent des difficultés similaires, confirmant que le problème transcende les frontières. Pour les dirigeants, la leçon est claire : anticiper les contraintes d’infrastructure dès la conception des projets, sous peine de détruire de la valeur.

Que doivent faire les dirigeants maintenant ?

Face à cette nouvelle donne, l’inaction n’est plus une option. Les responsables énergétiques doivent repenser leurs priorités stratégiques et leurs modes de collaboration.

Réinventer les modèles d’affaires et les partenariats public-privé

Les producteurs renouvelables ne peuvent plus se contenter de vendre de l’électricité. Ils doivent investir dans le stockage, la flexibilité de la demande et les smart grids. Certains groupes expérimentent des modèles intégrés, combinant production, stockage et gestion de réseau. D’autres nouent des partenariats avec les gestionnaires d’infrastructure pour co-financer les extensions de réseau. Ces innovations managériales exigent des compétences nouvelles : gestion de projets complexes, négociation avec les régulateurs, maîtrise des technologies de flexibilité. Les dirigeants qui réussiront seront ceux capables de transformer une contrainte technique en avantage compétitif. L’urgence climatique rappelée par l’ONU impose d’accélérer cette transformation.

RSE et transition énergétique : la responsabilité des leaders face au ralentissement

Le ralentissement de 2026 interroge la responsabilité sociale des entreprises énergétiques. Construire des capacités renouvelables sans assurer leur raccordement relève d’une stratégie court-termiste, incompatible avec les enjeux climatiques. Les leaders doivent intégrer la dimension systémique de la transition : une installation solaire n’a de valeur que si elle peut alimenter le réseau. Cette approche holistique impose une gouvernance renouvelée, des indicateurs de performance révisés (taux d’écrêtement, délai de raccordement) et une transparence accrue sur les contraintes opérationnelles. Les entreprises qui communiqueront honnêtement sur ces défis renforceront leur crédibilité RSE, tandis que celles qui les minimiseront s’exposeront à des accusations de greenwashing.

Le ralentissement de 2026 ne signe pas l’échec des renouvelables, mais leur passage à l’âge adulte. Les dirigeants qui sauront piloter cette transition infrastructurelle définiront les standards du secteur pour la décennie à venir.