Enercoop et la Nef lancent un livret pour financer les énergies renouvelables

Enercoop et la Nef s’associent pour proposer un nouveau livret d’épargne consacré à la transition énergétique. Ce placement entend mobiliser l’argent des particuliers en faveur des énergies renouvelables, tout en soutenant la lutte contre la précarité énergétique. Une initiative qui relie finance éthique, développement territorial et solidarité.

Enercoop et la Nef lancent un livret d’épargne pour financer la transition énergétique

La Nef vient de présentér le Livret Nef x Enercoop, un produit d’épargne développé avec le fournisseur coopératif d’électricité renouvelable. L’objectif est de renforcer la capacité de financement de projets énergétiques responsables et d’associer les épargnants à une démarche solidaire.

Ce dispositif repose sur deux mécanismes complémentaires. Les dépôts contribuent au financement de projets sélectionnés par la Nef selon des critères environnementaux et sociaux. Parallèlement, les intérêts du livret peuvent générer des dons à Énergie Solidaire, une association engagée contre la précarité énergétique dans le logement.

Enercoop et la Nef proposent une épargne accessible dès 10 euros

Le nouveau livret prend la forme d’un livret bancaire de type B, accessible aux personnes majeures. Il peut être ouvert à partir de 10 euros, sans plafond de dépôt ni frais de gestion. Les fonds restent disponibles à tout moment. Ils bénéficient également de la protection du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans la limite de 100.000 euros par déposant et par établissement, conformément aux modalités rappelées par la banque coopérative.

Sur sa page officielle, la Nef affiche une rémunération annuelle brute de 0,50% jusqu’à 15.000 euros d’épargne, puis de 0,10% au-delà. Contrairement au Livret A, les intérêts de ce placement ne sont pas exonérés d’impôt : le prélèvement forfaitaire unique à 31,4% s’applique.

Photovoltaïque, méthanisation et rénovation au cœur des financements

L’épargne collectée permet à la Nef de soutenir plusieurs filières de production énergétique. Le photovoltaïque figure parmi les priorités, avec des installations sur les toitures, les bâtiments agricoles ou les terrains dégradés. La banque finance également des projets de méthanisation, des réseaux de chaleur, des installations éoliennes et des équipements hydroélectriques. La rénovation et la sobriété énergétique complètent ce périmètre d’intervention.

Ces financements privilégient les initiatives présentant un ancrage territorial et une gouvernance citoyenne. La Nef peut ainsi accompagner des collectivités, des coopératives locales et des collectifs d’habitants. L’établissement précise toutefois que les dépôts du nouveau livret alimentent sa capacité globale de crédit, sans être directement affectés à un projet déterminé.

Cette orientation s’appuie sur une activité déjà significative. En 2025, les énergies renouvelables ont représenté 39 millions d’euros de prêts répartis entre 72 projets. La banque rend également publique chaque année la liste de ses financements afin de permettre aux épargnants d’en vérifier la destination.

Sobriété énergétique : des intérêts redistribués à Énergie Solidaire

Le Livret Nef x Enercoop possède également une dimension sociale. Son titulaire peut choisir de reverser 25%, 50%, 75% ou 100% de ses intérêts à Énergie Solidaire. La Nef complète ce mécanisme durant la première année par un don équivalant à 50% des intérêts générés, dans la limite du premier palier de 15.000 euros d’épargne. Les ressources ainsi mobilisées doivent soutenir des associations intervenant auprès des ménages confrontés à des difficultés énergétiques. Les actions concernent notamment la rénovation des logements, l’accompagnement social et technique ainsi que l’autoréhabilitation accompagnée. Il s’agit d’agir sur les causes structurelles de la précarité, au-delà de la seule prise en charge des factures.

L’enjeu est considérable. D’après l’Observatoire national de la précarité énergétique, 3,1 millions de ménages en France étaient concernés par la précarité énergétique en 2023. Un constat qui souligne la nécessité d’articuler production renouvelable, amélioration des logements et accompagnement des populations vulnérables.

Enercoop et la Nef, une coopération historique au service des territoires

Ce lancement prolonge une collaboration ancienne. Créée en 1988, la Nef a participé à la fondation d’Enercoop en 2005, aux côtés notamment de Greenpeace et Biocoop. Les deux structures ont ensuite contribué à la création d’Énergie Partagée en 2010, avant de rejoindre l’alliance coopérative des Licoornes en 2021. Leur coopération comprend également des financements et une participation de la banque à la gouvernance d’Enercoop.

La Nef indique ainsi avoir financé quatre coopératives locales Enercoop à hauteur de 2,5 millions d’euros, ainsi que 21 producteurs d’électricité partenaires pour 5 millions d’euros. De son côté, Enercoop revendiquait 113.000 clients, plus de 500 producteurs partenaires et 67.000 sociétaires répartis dans un réseau de 13 coopératives.