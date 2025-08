Tsunami imminent ? Les prévisions qui font trembler les experts français

Récemment, la question d’un tsunami en France métropolitaine a fait parler d’elle, surtout sur la Côte d’Azur. Tout a commencé avec un séisme au Kamtchatka, qui a déclenché plusieurs tsunamis dans l’océan Pacifique. Même si on associe souvent les tsunamis à des zones lointaines comme le Pacifique, le risque qu’un tel phénomène se produise sur nos côtes méditerranéennes n’est pas à négliger.

Tsunamis en Méditerranée : histoire et réalité

On se souvient que les tsunamis ne sont pas inconnus de la Méditerranée. Le 23 février 1887, un séisme près de Nice a généré un tsunami dont les vagues atteignaient entre un et deux mètres de haut. Plus récemment, le 16 octobre 1979, un glissement de terrain a provoqué un tsunami meurtrier à l’aéroport, emportant 11 vies. Ces épisodes rappellent à quel point les villes côtières, comme celles de la Côte d’Azur, doivent rester vigilantes.

Se préparer et se tenir informé sur la Côte d’Azur

La préparation face aux tsunamis sert à limiter les dégâts sur les vies humaines et les biens. À Cannes, par exemple, des exercices réguliers de préparation incluent des messages d’alerte du type « Alerte tsunami, évacuez immédiatement le bord de mer ». Cette initiative vise à sensibiliser les habitants aux dangers et à leur apprendre à réagir rapidement en cas d’urgence.

Les spécialistes rappellent qu’une région ayant déjà connu un séisme en Méditerranée reste exposée. C’est pourquoi l’activité sous-marine est surveillée de près le long de nos côtes pour repérer toute anomalie.

Menaces sismiques et zones exposées

Le principal danger pour la région vient de la faille ligure, qui se situe près des côtes italiennes. Des séismes peuvent aussi se produire le long de failles en Algérie. D’après l’Unesco, il y a presque 100 % de chances qu’une vague de tsunami de plus d’un mètre frappe la Méditerranée dans les 30 prochaines années, soulignant le risque de tsunami. Les littoraux les plus exposés vont de Cannes à Nice, de La Ciotat à Toulon, ainsi que certaines plages de la Méditerranée.

Les prévisions indiquent qu’un tsunami pourrait atteindre environ un mètre de hauteur. Toutefois, dans des zones comme Cannes et Antibes, ce phénomène pourrait être amplifié. Marseille, bien qu’exposée, bénéficie pour sa part d’une certaine protection grâce à sa situation géographique.

Quand la vague frappe et comment être prévenu

Même une vague modeste peut provoquer de gros dégâts. Une vague entre 1,50 mètre et 2 mètres pourrait avoir des conséquences sérieuses, selon son intensité. Par exemple, une vague de seulement 30 cm peut faire dériver des voitures, tandis qu’une hauteur dépassant 70 cm rend toute tentative de rester sur place vraiment périlleuse.

Pour contrer ce risque, l’État activera le dispositif FR-Alert en cas d’urgence. À Cannes, cela passe par l’envoi de SMS par la mairie et la diffusion de messages via haut-parleurs en français et en anglais.