Transavia dévoile 18 nouvelles lignes dès 40 € pour s’évader

Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, continue d’élargir son offre en annonçant un programme de vols très ambitieux pour l’hiver 2025-2026. Les ventes débuteront le 15 avril 2025, et la compagnie espère séduire jusqu’à 16 à 17 millions de passagers, avec une progression de 20 % par rapport à l’année précédente. Au programme, 18 nouvelles lignes internationales qui offrent aux voyageurs davantage d’options à des tarifs compétitifs, avec des billets d’origine à partir de 41 € l’aller simple.

Expansion stratégique et nouvelles destinations

La démarche de Transavia consiste à renforcer son réseau grâce à des tarifs attractifs. Nicolas Hénin, directeur général adjoint de Transavia France, explique : « Nous sommes sur une dynamique très soutenue, avec une croissance de 20 % prévue en 2025 par rapport à 2024, soit le double du rythme de l’année dernière. » Pour y parvenir, la compagnie ajoute de nouvelles destinations au départ de plusieurs aéroports français.

Depuis Paris-Orly, vous pourrez désormais vous envoler vers deux nouvelles destinations : Médine en Arabie Saoudite, avec deux vols hebdomadaires les mercredis et samedis à partir de 129 euros l’aller simple, et Sabiha Gokcen à Istanbul, accessible quotidiennement à partir de 73 euros. Par ailleurs, certaines lignes existantes bénéficient d’un renforcement des services :

Amsterdam (six vols par semaine)

Munich (quatre vols par semaine)

Sofia en Bulgarie (trois vols par semaine)

Bari en Italie (quatre vols par semaine)

sont toutes proposées dès 41 euros.

Diversification depuis les aéroports régionaux

L’aéroport de Nantes innove avec des vols hebdomadaires vers Boa Vista et l’Île de Sal au Cap-Vert chaque lundi, respectivement dès 120 euros et 125 euros. À Lyon, les passagers auront la possibilité de rejoindre Praia au Cap-Vert chaque dimanche pour un tarif qui débute à 120 euros, et Médine sera également accessible une fois par semaine dès 119 euros. La liaison vers l’Île de Sal continue d’être proposée.

Marseille enrichit son offre avec de nouvelles liaisons vers Djeddah et Médine en Arabie Saoudite, Tel-Aviv en Israël (qui est desservi deux fois par semaine dès 79 euros) et Praia au Cap-Vert chaque samedi à partir de 120 euros. Les services existants se voient prolongés, notamment Le Caire, avec un vol hebdomadaire dès 59 euros, et Funchal à Madère, proposé chaque semaine dès 55 euros.

Bordeaux ne reste pas en retrait en offrant trois nouvelles destinations : Hurghada en Égypte dès 49 euros, ainsi que Boa Vista et l’Île de Sal au Cap-Vert, disponibles chacun à partir de 120 euros. Enfin, Toulouse propose des liaisons hebdomadaires vers Boa Vista et l’Île de Sal chaque vendredi, vers Tel-Aviv chaque lundi, et vers Médine ainsi que Djeddah tous les mardis.

Transavia mise sur cette évolution pour renforcer sa position dans le secteur aérien tout en répondant aux attentes des voyageurs souhaitant explorer de nouvelles destinations, en tenant compte des voyages écologiques. Comme l’indique la compagnie : « Ces ouvertures de lignes répondent à une demande de voyage toujours forte ». Nicolas Hénin ajoute : « Nous ne faisons quasiment que de l’incrémentation. Très peu de Boeing ont quitté notre flotte, donc chaque appareil reçu alimente directement la croissance. » (Figaro)

Avec ces initiatives audacieuses, Transavia élargit non seulement ses offres, mais confirme aussi son engagement en donnant à ses clients plus d’opportunités pour découvrir le monde à prix abordables. Cette stratégie devrait permettre à la compagnie de tenir ses ambitions et de poursuivre sa progression bien au-delà de 2025.