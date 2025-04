L’Europe distribue 36 000 pass de train gratuits : comment être éligible ?

Depuis presque trente ans, Eurostar fait le taf en assurant les trajets à travers le Tunnel sous la Manche entre le Royaume-Uni et l’Europe. Mais avec les récents changements de règles et une demande qui ne cesse de pousser pour des voyages moins polluants, le scénario pourrait bien changer. C’est une opportunité intéressante pour les voyageurs et les entreprises ferroviaires.

Eurostar en solo et défis pour les nouveaux arrivants

Quand le Tunnel sous la Manche a ouvert ses portes en 1994, Eurostar s’est retrouvé en position de monopole sur cette liaison incontournable. Pourtant, avec la mise à jour des règles, plein de compagnies commencent à lorgner sur ce marché prometteur. Le gros souci pour ces nouveaux venus ? Le coût des trains, qui se chiffre entre 35 et 60 millions d’euros la pièce ainsi que le manque d’espace pour entretenir et garer ces machines.

Pour l’heure, Eurostar gère des infrastructures majeures, comme la gare internationale de St Pancras à Londres et le dépôt de maintenance de Temple Mills. D’après un rapport commandé par l’Office of Road and Rail (ORR), il faudrait qu’Eurostar ouvre enfin les portes du dépôt de Temple Mills aux autres opérateurs afin d’instaurer une concurrence plus juste.

Les entreprises se mobilisent

Plusieurs compagnies n’ont pas tardé à montrer le bout de leur nez sur ce marché alléchant. Le Groupe Virgin envisage de lancer ses propres liaisons transmanche d’ici 2029 et est en pleine discussion pour monter une flotte adaptée. Du côté du consortium Evolyn, mené par l’Espagne, le plan est de proposer des services à grande vitesse entre Londres et Paris, avec un accord signé avec Alstom pour l’achat de 12 trains à grande vitesse.

Et ce n’est pas tout : la start-up Gemini Trains, pilotée par Lord Tony Berkeley, veut couvrir des destinations comme Paris, Strasbourg, Cologne et Genève en prévoyant une flotte de 10 trains dès 2029. Même si la compagnie allemande Deutsche Bahn avait montré de l’intérêt dès 2010 en présentant un train à grande vitesse à Londres, elle n’a pas officiellement rejoint la course.

Des changements à l’horizon

D’après le rapport de l’ORR, certains voient déjà du positif dans ces avancées. Un porte-parole du Virgin Group a même déclaré que c’était « un signal vert pour la concurrence ». Pour sa part, Eurostar souligne que le dépôt est presque saturé et nécessiterait des investissements conséquents pour s’adapter à la demande grandissante.

Si de nouveaux opérateurs débarquent, le paysage ferroviaire sous la Manche pourrait bien se transformer. Moins de monopole voudrait dire des tarifs plus sympas et de meilleurs services pour les passagers. On pourrait même voir apparaître des destinations comme l’Allemagne ou la Suisse, tout en incitant les voyageurs à choisir des options plus respectueuses de l’environnement.

Avec discoverEU, l’Europe s’ouvre aux jeunes

Pendant que tout se passe autour du Tunnel sous la Manche, l’Union européenne ne chôme pas non plus et encourage la jeunesse à découvrir le continent grâce au programme DiscoverEU. Bientôt, près de 36 000 passes de voyage seront mis à disposition pour les jeunes Européens de 18 ans, nés entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007. Ces passes permettront à leurs bénéficiaires de voyager jusqu’à 30 jours entre juillet 2025 et septembre 2026.

Les inscriptions se termineront le mercredi 16 avril à midi (heure de Bruxelles) et se font via le Portail Européen de la Jeunesse. Glenn Micallef a remarqué : « DiscoverEU ouvre la porte à l’aventure… donnant à des milliers de jeunes la chance d’explorer l’Europe » (un vrai coup de pouce pour la mobilité et les échanges).

Ces initiatives montrent bien que l’on mise sur une intégration plus marquée en Europe et sur un futur plus accessible et respectueux de l’environnement pour tous les citoyens européens. En regardant vers l’avenir du rail sur le continent, il apparaît que chaque entreprise et individu a un rôle à jouer dans cette évolution passionnante.

