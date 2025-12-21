TotalEnergies accélère la transition énergétique des data centers de Google

En signant un contrat d’achat d’électricité renouvelable de 21 ans avec Google en Malaisie, TotalEnergies franchit une nouvelle étape dans l’alimentation bas carbone des infrastructures numériques. Cet accord de long terme, centré sur l’énergie solaire, illustre la montée en puissance des partenariats entre géants technologiques et énergéticiens pour répondre à l’explosion des besoins électriques des centres de données, tout en respectant des objectifs climatiques de plus en plus contraignants.

TotalEnergies consolide son rôle clé dans l’alimentation renouvelable des data centers de Google

Annoncé le 16 décembre 2025, l’accord conclu entre TotalEnergies et Google marque un tournant important pour le développement des énergies renouvelables en Asie du Sud-Est. Dans un contexte de forte croissance des usages numériques et de pression accrue sur les réseaux électriques, TotalEnergies s’impose comme un acteur clé de la décarbonation des centres de données du groupe Alphabet, maison mère de Google.

Avec ce nouveau contrat, TotalEnergies confirme son positionnement stratégique sur le marché des accords d’achat d’électricité de long terme, souvent désignés sous l’acronyme PPA. En l’occurrence, il s’agit d’un engagement de 21 ans portant sur la fourniture d’environ 1 térawattheure d’électricité solaire destinée aux centres de données de Google en Malaisie. Cette durée exceptionnelle illustre la volonté des deux groupes de sécuriser leurs trajectoires respectives sur le long terme, tant sur le plan énergétique que climatique.

Dans le détail, l’électricité sera produite par la centrale solaire Citra Energies, implantée dans l’État de Kedah, au nord de la Malaisie. Ce site, développé dans le cadre du Corporate Green Power Programme du pays, affichera une capacité équivalente d’environ 20 mégawatts. Pour TotalEnergies, cet actif constitue un levier supplémentaire pour accompagner la croissance rapide des besoins énergétiques liés au cloud et à l’intelligence artificielle, tout en respectant les exigences de fiabilité attendues par Google.

Ce partenariat ne relève pas d’un simple contrat commercial. Il s’inscrit dans une relation de long terme entre les deux entreprises, déjà engagées dans plusieurs accords similaires sur d’autres marchés. TotalEnergies et Google avaient déjà annoncé, en novembre 2025, un PPA distinct visant à alimenter des centres de données du groupe américain aux États-Unis. Ainsi, la Malaisie devient un nouveau terrain d’application de cette coopération internationale autour des énergies renouvelables.

TotalEnergies et Google : un accord d’envergure pour le marché malaisien de l’énergie renouvelable

Au-delà de la relation bilatérale, l’accord signé par TotalEnergies et Google revêt une importance particulière pour le marché énergétique malaisien. Le projet Citra Energies a été attribué par la Commission de l’énergie de Malaisie dans le cadre d’un programme national visant à accélérer l’intégration de l’électricité verte pour les grands consommateurs industriels. Le capital du projet est détenu à 49% par TotalEnergies et à 51% par son partenaire local MK Land, une répartition qui illustre la volonté d’ancrage territorial du groupe français.

La construction de la centrale solaire doit débuter au début de l’année 2026, avec une entrée en vigueur du contrat conditionnée à la clôture financière attendue au premier trimestre 2026, d’après la même source. Ce calendrier témoigne d’un projet déjà bien avancé, soutenu par un cadre réglementaire favorable aux investissements privés dans les renouvelables. Pour les autorités malaisiennes, ces PPA de long terme constituent un outil essentiel afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de moderniser le mix électrique national.

Du côté de Google, l’enjeu dépasse largement la seule alimentation de quelques centres de données. Giorgio Fortunato, responsable Clean Energy & Power pour la région Asie-Pacifique chez Google, a déclaré être « ravi de développer la collaboration avec TotalEnergies en Malaisie », soulignant que cet accord représente une étape clé de la stratégie d’investissements du groupe au bénéfice des économies locales. Cette déclaration met en lumière la dimension systémique de l’accord, qui vise à renforcer les capacités renouvelables du réseau électrique hébergeant les infrastructures numériques de Google.

Ainsi, TotalEnergies contribue directement à la structuration d’un écosystème énergétique plus résilient en Malaisie. En sécurisant une demande stable sur plus de deux décennies, le groupe français facilite le financement de nouveaux actifs solaires, tout en offrant à Google une visibilité accrue sur ses coûts et son empreinte carbone. Cette logique de co-développement apparaît de plus en plus centrale dans les stratégies RSE des grandes entreprises technologiques.

TotalEnergies, Alphabet et la course mondiale à l’électricité bas carbone

Cet accord malaisien s’inscrit enfin dans une trajectoire globale de TotalEnergies, qui accélère ses investissements dans les énergies renouvelables afin de répondre à la demande croissante des grands groupes internationaux, notamment ceux liés à Alphabet.TotalEnergies disposait déjà de plus de 32 gigawatts de capacité brute installée dans les renouvelables à la fin du mois d’octobre 2025. Le groupe vise 35 gigawatts d’ici la fin de l’année 2025, puis une production nette supérieure à 100 térawattheures d’électricité à l’horizon 2030.

Dans ce contexte, les PPA conclus avec des acteurs comme Google jouent un rôle déterminant. Ils assurent des revenus stables et prévisibles, condition essentielle pour soutenir des investissements massifs dans des projets solaires et éoliens à travers le monde. Sophie Chevalier, directrice générale adjointe en charge du flexible power et de l’intégration chez TotalEnergies, a souligné que cet accord illustre la capacité du groupe à proposer des solutions compétitives adaptées aux besoins des grandes entreprises technologiques, y compris dans les pays émergents comme la Malaisie.

Pour Alphabet, la logique est tout aussi stratégique. La multiplication des centres de données, dopée par le cloud et l’intelligence artificielle, entraîne une hausse rapide de la consommation électrique. Face à cette réalité, les engagements en faveur de l’énergie sans carbone deviennent un critère central de crédibilité environnementale. En diversifiant ses partenariats avec des acteurs comme TotalEnergies, Google sécurise des volumes significatifs d’électricité renouvelable tout en soutenant le développement de nouvelles capacités là où elles sont réellement nécessaires.

À l’échelle mondiale, cet accord illustre donc une tendance de fond. Les entreprises technologiques, confrontées à des exigences accrues en matière de responsabilité environnementale, s’appuient sur des énergéticiens intégrés capables de déployer rapidement des projets renouvelables. De son côté, TotalEnergies consolide sa transformation vers un modèle multi-énergies, où l’électricité bas carbone devient un pilier aussi stratégique que les hydrocarbures l’ont été par le passé.