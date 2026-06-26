TotalEnergies : 6 mois pour réinventer sa gouvernance RSE

Le 25 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a placé TotalEnergies face à un défi managérial majeur : intégrer les émissions de scope 3 dans son plan de vigilance sous six mois. Au-delà de la condamnation juridique, la décision révèle une transformation profonde du modèle de gouvernance d’entreprise. Pour les dirigeants et responsables RSE, la question n’est plus de savoir s’il faut inclure l’empreinte carbone indirecte, mais comment le faire sans paralyser l’organisation.

Décryptage : ce que le jugement exige vraiment des dirigeants

Au-delà de la condamnation : une redéfinition du devoir de vigilance

La 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris, créée en septembre 2024 pour traiter spécifiquement les contentieux liés au devoir de vigilance, a qualifié le plan actuel de TotalEnergies d’« incomplet ». L’injonction formelle est limpide : « compléter son plan de vigilance en vigueur en y ajoutant les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 dans la cartographie des risques et les mesures les concernant ». Concrètement, le géant pétrogazier doit désormais cartographier les rejets polluants générés par l’utilisation de ses produits par les clients finaux, essence, diesel et gaz naturel inclus.

Le tribunal justifie sa décision par le « lien inhérent qui existe entre la production pétrogazière et la combustion des produits par les utilisateurs ». Les émissions en aval représentent la majeure partie de l’empreinte carbone d’une compagnie pétrolière, rendant leur exclusion juridiquement intenable. Pour les dirigeants d’entreprises soumises à la loi de 2017 (plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde), le message est clair : la responsabilité ne s’arrête plus aux portes de l’usine.

Les 6 mois de TotalEnergies : un calendrier à respecter

L’exécution provisoire change la donne. TotalEnergies ne peut suspendre l’application de la décision même en cas d’appel. D’ici décembre 2026, l’entreprise doit produire un plan de vigilance révisé, sous peine de sanctions. Six mois pour restructurer des processus de reporting qui ont mis des années à se construire : le défi est colossal. La Ville de Paris, plaignante aux côtés des associations Notre Affaire à Tous et Sherpa, qualifie le jugement de « décision majeure dans l’histoire du droit climatique français ».

Pourtant, le tribunal n’a pas imposé de mesures précises quant à l’activité du groupe. Contrairement aux demandes des ONG (37% de réduction de la production de pétrole et 25% pour le gaz d’ici 2030), la justice s’est limitée à une obligation de moyens. TotalEnergies conserve une marge de manœuvre stratégique, mais doit désormais documenter, évaluer et prévenir les risques climatiques liés à ses ventes.

Checklist du dirigeant : implémenter le scope 3 en interne

Réorganiser le risk management pour inclure l’empreinte carbone indirecte

Intégrer le scope 3 impose une refonte complète du système de risk management. Premier chantier : cartographier les flux de produits depuis la raffinerie jusqu’à la combustion finale. Contrairement aux scopes 1 (émissions directes) et 2 (énergie achetée), le scope 3 exige de modéliser des chaînes de valeur complexes, impliquant distributeurs, transporteurs et consommateurs finaux. Les directions des risques doivent désormais collaborer avec les équipes commerciales pour tracer les volumes vendus par secteur (transport routier, aviation, chauffage résidentiel).

Deuxième étape : identifier les leviers d’action. Si TotalEnergies arguait qu’elle n’avait « pas de prise sur les équipements de ses clients », le tribunal a balayé cet argument. Les entreprises peuvent agir via des clauses contractuelles incitatives, des programmes d’accompagnement à la décarbonation, ou des investissements dans des alternatives bas carbone. Le plan de vigilance doit lister ces mesures, même si leur efficacité reste à démontrer.

Gouvernance : qui pilote ? Quelle responsabilité pour le C-suite ?

La question de la gouvernance devient centrale. Qui porte la responsabilité du scope 3 au sein du comité exécutif ? Traditionnellement, les directions RSE ou développement durable pilotent le reporting carbone. Mais l’intégration des émissions indirectes dans le plan de vigilance juridique implique les directions juridiques, financières et opérationnelles. La décision pourrait entraîner de nouveaux contentieux si le plan révisé est jugé insuffisant, exposant le conseil d’administration à des risques réputationnels et financiers.

Les entreprises doivent créer des comités transversaux associant opérations, juridique, finance et RSE. Le CEO doit valider personnellement les objectifs de réduction, transformant le scope 3 en priorité stratégique. La responsabilité ne peut plus être déléguée à une équipe spécialisée : elle engage l’ensemble du C-suite.

Outils et méthodologies pour cartographier les émissions aval

Sur le plan technique, plusieurs méthodologies existent. Le GHG Protocol propose des facteurs d’émission standardisés par type de produit. Pour le pétrole et le gaz, le calcul est relativement direct : chaque tonne vendue génère un volume de CO2 prévisible lors de sa combustion. La difficulté réside dans la granularité : faut-il segmenter par marché géographique, par usage final, par client ? Plus la cartographie est précise, plus les mesures de prévention peuvent être ciblées.

Les entreprises doivent également investir dans des systèmes d’information capables de tracer les flux en temps réel. Les ERP traditionnels ne sont pas conçus pour ce type de reporting. Des solutions spécialisées (Carbon Intelligence, Watershed, Plan A) émergent, mais leur déploiement exige des budgets conséquents et une conduite du changement rigoureuse. Les équipes IT deviennent des acteurs clés de la transformation RSE.